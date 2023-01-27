سباق غربي لتزويد كييف بالدبابات.. الاستخبارات الأوكرانية تطلب مدافع لضرب إمدادات الروس من القرم

أكدت الاستخبارات الأوكرانية حاجة قوات بلادها إلى مزيد من المدفعية بعيدة المدى، لضرب التعزيزات الروسية التي تصل من شبه جزيرة القرم، وذلك في الوقت الذي يتسابق فيه حلفاء كييف الغربيون لتزويدها بالدبابات، وتحديد برامج التدريب على استخدامها.

وقال الجهاز الأوكراني إن الروس ينقلون ذخيرة وعتادا إلى مستودعات تبعد عن خطوط الجبهة الجنوبية أكثر من 80 كيلومترا؛ متهما الروس بمواصلة نقل التعزيزات العسكرية من شبه جزيرة القرم إلى جنوب أوكرانيا.

وكانت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند قد أعلنت أن بلادها ستزود أوكرانيا بـ4 دبابات من طراز ليوبارد، اثنتان منها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الوزيرة الكندية أن هذه الدبابات جاهزة للقتال وسيتم تدريب الجنود الأوكرانيين على كيفية استعمالها.





دبابات ليوبارد

في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية للجزيرة إن دبابات ليوبارد الألمانية جاهزة لديهم وسيسلمونها لأوكرانيا، وذلك بعدما بحث وزير الدفاع الأميركي مع نظيره البولندي خطط توفير مساعدات لأوكرانيا.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان كل من الولايات المتحدة وألمانيا عن إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وفي السياق، أعلنت بريطانيا أن تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام دبابات تشالنجر2 البريطانية سيبدأ الأسبوع المقبل.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع أليكس تشوك إن الدبابات البريطانية يتوقع أن تدخل مسرح العمليات العسكرية في أوكرانيا نهاية مارس/آذار المقبل.





تدريب ألماني

وفي الأثناء، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن القوات الأوكرانية ستبدأ التدريب في ألمانيا على دبابات ماردر قبل نهاية الشهر الجاري، تتبعها تدريبات أخرى لجنود أوكرانيين على دبابات ليوبارد2.

وجاءت تصريح الوزير الألماني على هامش أول زيارة له لمركز تدريب الجيش الألماني بولاية "سكسونيا انهالت".

وبالإضافة لذلك، قال المستشار في مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك إن المحادثات جارية لاستلام دبابات "لوكلير" الفرنسية، مضيفا أن بلاده ستحصل على العدد اللازم من الدبابات مع تسليم الشركاء الغربيين الدبابات المتفق عليها.

وقد زارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا برفقة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا، وقالت كولونا إن زيارتها إلى أوديسا تأتي تأكيدًا على الدعم الفرنسي لأوكرانيا.

من جانبه، قال كوليبا إن الشراكة الأوكرانية الفرنسية ما تزال حاسمة لإنهاء الحرب الروسية على بلاده.





قصف مكثف

ميدانيا، كثفت القوات الروسية ضرباتها الصاروخية في أنحاء مختلفة من أوكرانيا؛ ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية أوكرانية قولها إن 11 شخصا قتلوا الخميس جراء الضربات الروسية.

كما شنّت القوات الروسية ضربات صاروخية من بينها 37 غارة جوية و10 ضربات صاروخية ليلية استهدفت البنية التحتية في دنيبرو ومناطق أخرى، مما دفع الجيش الأوكراني إلى إعلان عن حالة التأهب القصوى في عموم أراضي البلاد.

وكانت السلطات في كييف قالت إن القوات الروسية استهدفت العاصمة بأكثر من 15 صاروخ "كروز"، مؤكدة أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاطها جميعا.