بدعوى البناء غير القانوني.. السلطات الهندية تهدم منزل قيادي مسلم معارض في كشمير

وثقت مقاطع مصورة متداولة عبر المنصات الهندية إقدام الجرافات على هدم أجزاء من منزل الزعيم المسلم المعارض علي محمد ساغار، وذلك ضمن حملة إزالة "المباني المخالفة" في منطقتي جامو وكشمير.

ويأتي هدم منزل الأمين العام بالحزب الوطني علي ساغار بدعوى البناء غير القانوني.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن المنزل تعود ملكيته لزوجة المعارض المسلم علي ساغار، ويقع قرب طريق المطار في منطقة همهامة وسط كشمير.

وأثارت عملية الهدم حالة من الغضب، ووصفت بأنها تمثل حالة من "الثأر السياسي"، في وقت أيد فيه آخرون خطوة الحكومة واعتبروها "تصديًا لكل من يخالف القانون".

وكتب الصحفي إيشان واني عبر تويتر "حكومة جامور وكشمير تهدم الجدار الخارجي ومنزل الحراسة لمنزل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني علي محمد ساغار الذي يزعمون أنه مبني عل أرض ولاية كاهشري.

ووصف الأمر بـ"الثأر السياسي وإساءة استخدام الآلات الحكومية".

J&K government demolishes outer wall and guard house of NC General Secretary Ali Mohd Sagar’s house which they allege is built on State Kahchari land. NC calls it a political vendetta & misuse of government machinery. pic.twitter.com/91BugNqnXz

وعلق أحد المغردين بالقول "بهدم منزل الأمين العام علي محمد ساغار، يريدون تقسيمنا. اليوم يدمرونه، وغدا يمكن أن نكون نحن، لذلك دعونا نتحد ولا نكون سعداء. ديننا يعلمنا ألا نكون سعداء عندما يكون شخص ما في مأزق".

وقبل 10 أيام استنكر ناشطون هدم السلطات الهندية جزءا كبيرا من مسجد "شاهي" التاريخي في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش، بدعوى توسعة الطريق العام، معتبرين أن الأمر فيه استهداف للمسلمين، وسط تحميل حكومة بهاراتيا جاناتا الهندوسية مسؤولية الاستهداف المتكرر لمنازل المسلمين ومساجدهم.

Don’t be happy about the demolition of @JKNC_ General Secretary Ali mohd sagar’s house; they want to divide us. Today they demolish him,tomorrow it could be us, so let’s unite and not be happy. Our religion doesn’t teach us to be happy when someone is in trouble.@salmanalisagar

— MUAZZAM Mehraj (@muzzam_mehraj) January 25, 2023