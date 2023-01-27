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بدعوى البناء غير القانوني.. السلطات الهندية تهدم منزل قيادي مسلم معارض في كشمير

Structure allegedly raised by wife of Ali Mohammad Sagar, National Conference General Secretary, at Humhuma demolished during the ongoing anti-encroachment drive
المنزل يقع قرب طريق المطار في منطقة همهامة وسط كشمير (مواقع التواصل)
27/1/2023

وثقت مقاطع مصورة متداولة عبر المنصات الهندية إقدام الجرافات على هدم أجزاء من منزل الزعيم المسلم المعارض علي محمد ساغار، وذلك ضمن حملة إزالة "المباني المخالفة" في منطقتي جامو وكشمير.

ويأتي هدم منزل الأمين العام بالحزب الوطني علي ساغار بدعوى البناء غير القانوني.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن المنزل تعود ملكيته لزوجة المعارض المسلم علي ساغار، ويقع قرب طريق المطار في منطقة همهامة وسط كشمير.

وأثارت عملية الهدم حالة من الغضب، ووصفت بأنها تمثل حالة من "الثأر السياسي"، في وقت أيد فيه آخرون خطوة الحكومة واعتبروها "تصديًا لكل من يخالف القانون".

وكتب الصحفي إيشان واني عبر تويتر "حكومة جامور وكشمير تهدم الجدار الخارجي ومنزل الحراسة لمنزل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني علي محمد ساغار الذي يزعمون أنه مبني عل أرض ولاية كاهشري.

ووصف الأمر بـ"الثأر السياسي وإساءة استخدام الآلات الحكومية".

وعلق أحد المغردين بالقول "بهدم منزل الأمين العام علي محمد ساغار، يريدون تقسيمنا. اليوم يدمرونه، وغدا يمكن أن نكون نحن، لذلك دعونا نتحد ولا نكون سعداء. ديننا يعلمنا ألا نكون سعداء عندما يكون شخص ما في مأزق".

وقبل 10 أيام استنكر ناشطون هدم السلطات الهندية جزءا كبيرا من مسجد "شاهي" التاريخي في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش، بدعوى توسعة الطريق العام، معتبرين أن الأمر فيه استهداف للمسلمين، وسط تحميل حكومة بهاراتيا جاناتا الهندوسية مسؤولية الاستهداف المتكرر لمنازل المسلمين ومساجدهم.

عداء تجاه المسلمين

يشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يُعرف بعدائه للمسلمين، خاصة عقب أوامره للشرطة بعدم التعرض للهندوس في أثناء ارتكابهم مذابح جوجارات بحق المسلمين فبراير/شباط 2002.

ووُصف بعد ذلك مودي "بإمبراطور قلوب الهندوس"، وساعدته هذه الشهرة على البروز داخل الحزب الحاكم إلى أن رُشح لقيادته في انتخابات عام 2014.

وبعد وصوله إلى الحكم مباشرة، أطلق مودي العنان لغلاة الهندوس لاضطهاد المسلمين والتضييق عليهم بشتى الطرق. وتجلى ذلك في قتل مئات من المسلمين بتهمة أكل لحم الأبقار أو ذبحها، والاعتداء على آخرين بتهم حمل الهندوس على اعتناق الإسلام، أو إغراء الهندوسيات بالزواج بالمسلمين، ومعارضة حجاب الطالبات المسلمات، ومنع بيع اللحم الحلال، وإزالة الأسماء الإسلامية للمدن والقرى والشوارع ووضع أسماء هندوسية بدلا منها.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند