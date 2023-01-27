خلال جولته الأفريقية.. لافروف يشن هجوما على الدول الغربية ويتهمها بالتخطيط مسبقا لاستهداف روسيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إريتريا -أمس الخميس- في زيارة ليوم واحد لم يعلن عنها مسبقا، وذلك في إطار جولة أفريقية تهدف إلى حشد الدعم لموسكو.

والتقى لافروف -الذي يقوم بجولته الثانية في أفريقيا خلال 6 أشهر- في أسمرا الرئيس أساياس أفورقي لمناقشة "تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى التنمية الإقليمية ذات الاهتمام بالنسبة للبلدين"، وفق وزارة الإعلام الإريترية.

وخلال اللقاء، قال لافروف، إن الحرب في أوكرانيا هي حرب بين روسيا والدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وقال إن "الاستعدادات للعدوان على روسيا بدأت عام 2014 وأعدت لها ألمانيا، وفرنسا، بتخطيط أميركي"، على حد قوله.

من جانبه، حذر الرئيس أفورقي من خطورة الوضع العالمي الحالي معتبرا أن ذلك يهدد السلم الدولي، وقال إن الحرب الأوكرانية بداية هذه الأزمات التي يتجه نحوها العالم.

وأضاف أن ما وصفه بمحاولات الهيمنة والقطب الواحد قد فشلت، وأن الأزمة الراهنة هي نتيجة التدخلات والوصاية التي تقوض الأمن والسلم العالميين.

دينامية الحرب

من جهته، قال وزير الإعلام الإريتري يماني غبريميسكل -في تغريدة عبر موقع تويتر- إن "المباحثات ركّزت على دينامية الحرب في أوكرانيا، وتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والصحّة".

وكانت إريتريا -إحدى أكثر الدول عزلة في العالم- واحدة من 5 دول صوتت برفض قرار للأمم المتحدة مارس/ آذار 2022 يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال جولته الأفريقية التي قادته إلى كل من أنغولا وإسواتيني وجنوب أفريقيا، اعتبر وزير الخارجية الروسي أن "الغرب يتصرف بالأساليب الاستعمارية نفسها التي استخدمها لاستغلال القارات النامية"، وقال إن موسكو "تقدر الموقف المتوازن لأنغولا في الأمم المتحدة".

وتتزامن الجولة الحالية مع جولة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، وتأتي بعد شهر من استضافة الرئيس الأميركي جو بايدن قادة أفارقة في قمة بواشنطن.