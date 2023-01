بعد تصاعد جرائم الكراهية ضد المسلمين.. كندا تعين أول ممثلة لمكافحة الإسلاموفوبيا

عينت كندا -أمس الخميس- أول ممثلة خاصة معنية بمكافحة الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام)، وهو منصب استُحدث بعد سلسلة هجمات استهدفت المسلمين مؤخرا في البلاد.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن الصحفية والناشطة أميرة الغوابي ستشغل المنصب "لتكون مناصرة ومستشارة وخبيرة وممثلة لدعم وتعزيز جهود الحكومة الفدرالية في مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية المنهجية والتمييز العنصري وعدم التسامح الديني".

والغوابي ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان، وهي مسؤولة قسم العلاقات العامة في "مؤسسة العلاقات العرقية الكندية" وكاتبة عمود في صحيفة "تورنتو ستار" (Toronto Star)، كما سبق لها أن عملت لأكثر من عقد في شبكة "سي بي سي" (CBC) الكندية العامة للبث.

وكان لها دور أساسي في إنشاء المجلس الوطني لمسلمي كندا (NCCM)، وهو أكبر منظمة إسلامية في البلاد.

وأشاد رئيس الوزراء جاستن ترودو بتعيين الغوابي الذي رأى فيه "خطوة مهمة في إطار محاربتنا الإسلاموفوبيا والكراهية بأشكالها كافة".

وأضاف أن "التنوع من أعظم نقاط القوة لكندا، لكن بالنسبة لعديد من المسلمين، فإن الإسلاموفوبيا مألوفة جدا".

Merci à @HonAhmedHussen, à son équipe et au gouvernement du Canada d'avoir fait de ce poste une réalité afin de favoriser une plus grande diversité et inclusion à travers le pays. 1/6

— Amira Elghawaby (@AmiraElghawaby) January 26, 2023