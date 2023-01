3 حوادث خلال يوم واحد.. حرق نسخ من المصحف أمام مسجد وسفارتي تركيا وروسيا في الدانمارك

أفادت الأناضول التركية للأنباء أن العاصمة الدانماركية شهدت اليوم الجمعة 3 حوادث لحرق نسخ من المصحف الشريف نفذها متطرفون.

وقالت الوكالة إن أحد الأشخاص حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة الروسية لدى كوبنهاغن، في عمل هو الثالث من نوعه بالبلاد خلال يوم.

وقالت السفارة الروسية في بيان "سلسلة من الأعمال تخللها حرق الكتاب المقدس للمسلمين (المصحف) بما في ذلك أمام الدائرة القنصلية التابعة لها في كوبنهاغن".

وأشارت إلى أن "السلطات الدانماركية غضت الطرف عن هذه الأعمال التي شهدت سخرية علنية من مشاعر المؤمنين".

وشددت على أن هذه الأعمال "ليست مظهرا من مظاهر حرية التعبير والديمقراطية، بل هي استفزاز وقح وجاهل يهدف إلى تأجيج الكراهية بين الأديان والصراع بين الحضارات" وطالبت بمنع مثل هذه الممارسات بشكل كامل ومحاسبة منظميها.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي أحرق المصحف أمام السفارة الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، حرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من المصحف الشريف مجددا أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن، تحت حماية الشرطة بعد لحظات من حرقه أمام مسجد.

والخميس، أعلن بالودان أنه سيحرق نسخا من المصحف أمام مسجد في الدانمارك وقرب السفارتين التركية والروسية، وأن السلطات المعنية سمحت له بذلك.

Danish racist politician Rasmus Paludan burned the Holy Quran under security measures in front of a mosque in Copenhagen, the capital of Denmark.

“I will burn the Qur'an in front of the Turkish embassy every Friday until Sweden becomes a NATO member,” he said. pic.twitter.com/TJw5vSswVX

— Clash Report (@clashreport) January 27, 2023