أثار تعيين كندا أول ممثلة خاصة لديها معنية بمكافحة الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام)، وهو منصب استُحدث بعد سلسلة هجمات استهدفت المسلمين مؤخرا في البلاد، حالة من الاحتفاء والإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن الصحفية والناشطة أميرة الغوابي ستشغل المنصب "لتكون مناصرة ومستشارة وخبيرة وممثلة لدعم وتعزيز جهود الحكومة الفدرالية في مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية المنهجية والتمييز العنصري وعدم التسامح الديني".

والغوابي ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان، وهي مسؤولة قسم العلاقات العامة في "مؤسسة العلاقات العرقية الكندية" وكاتبة عمود في صحيفة "تورنتو ستار" (Toronto Star)، بعدما سبق لها أن عملت لأكثر من عقد من الزمان في شبكة "سي بي سي" (CBC) الكندية العامة للبث.

Islamophobia, discrimination, and hate have no place in this country. To help build a safer and more inclusive Canada, Prime Minister Trudeau announced the appointment of Amira Elghawaby as Canada’s first Special Representative on Combatting Islamophobia. https://t.co/zE164jVXM3 — CanadianPM (@CanadianPM) January 26, 2023

منصب ومهام

ومن خلال منصبها الجديد، ستعمل الغوابي على تعزيز الوعي بالهويات المتنوعة والمتقاطعة للمسلمين في كندا وتقديم المشورة للحكومة في تطوير سياسات شاملة ومقترحات تشريعية وبرامج وأنظمة تعكس واقعهم، مما يساعد في تعزيز احترام المساواة والشمول والتنوع وتسليط الضوء على المساهمات المهمة للمسلمين في النسيج الوطني الكندي، حسب بيان رئيس الوزراء.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء جاستن ترودو -عبر تويتر- بتعيين الغوابي الذي رأى فيه "خطوة مهمة في إطار محاربتنا الإسلاموفوبيا والكراهية بأشكالها كافة".

وأضاف أن "التنوع يُعد حقا من أعظم نقاط القوة لكندا، لكن بالنسبة لعديد من المسلمين، فإن الإسلاموفوبيا مألوفة جدا".

Islamophobia and discrimination are unacceptable. Period. Today, we’re appointing @AmiraElghawaby as Canada’s first Special Representative on Combatting Islamophobia to help end this hate – and to build a better future for everyone. More here: https://t.co/revaJmTvAa — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 26, 2023

وعلى مدى السنوات الأخيرة، استهدفت سلسلة هجمات دامية مسلمي كندا.

وفي يونيو/حزيران 2021، قُتل 4 أفراد من عائلة مسلمة عندما دهسهم شخص بشاحنته في أونتاريو.

وقبل 4 سنوات من ذلك، قتل 6 مسلمين وأصيب 5 بجروح في اعتداء على مسجد في مدينة كيبيك.

وفي سلسلة تغريدات أطلقتها أمس الخميس، سردت الغوابي أسماء الأشخاص الذين قتلوا في الاعتداءات الأخيرة وكتبت "علينا ألا ننسى قط".

وجاء استحداث المنصب الجديد ضمن توصيات قمة وطنية عن الإسلاموفوبيا نظّمتها الحكومة الفدرالية يونيو/حزيران 2021 ردا على هذه الهجمات.

Thank you to Minister @HonAhmedHussen, his team, and the Government of Canada for making this position a reality, as a way to foster greater diversity and inclusion across the country. 1/ 6 — Amira Elghawaby (@AmiraElghawaby) January 26, 2023

تعيين وتفاعل

ولاقى تعيين الغوابي أول ممثلة خاصة لمكافحة الإسلاموفوبيا حفاوة واسعة وإشادة من منظمات وشخصيات رسمية وسياسية اعتبروا تعيينها خطوة للأمام نحو مجتمع صحي ومتنوع، معلنين دعمهم لها في كفاحها ضد الكراهية.

رأت منظمة العفو الدولية -في تغريدة على تويتر- أن تعيين الممثلة الخاصة لمكافحة الإسلاموفوبيا أميرة الغوابي نقطة تحول في الحرب على الإسلاموفوبيا، وأضافت "نبارك لأميرة، ونتمنى لها القوة والنجاح وهي تتولى هذه المهمة الصعبة".

The Appointment of Special Representative on Combatting Islamophobia Amira Elghawaby is a Turning Point in the Fight Against Islamophobia Congratulations to @AmiraElghawaby

Wishing her strength & success as she takes on this challenging mandatehttps://t.co/XqK5fhTKhu#cdnpoli — AmnestyCanada (@AmnestyNow) January 26, 2023

من جانبه، علّق وزير الإسكان والتنوع الكندي أحمد حسين -في تغريدة- قائلا "إن اليوم يوم مهم لكندا"، في حين كتب عضو البرلماني الكندي شفقت علي "أميرة بطلة، وستعمل مستشارة وخبيرة وممثلة للحكومة لغرض تعزيز الجهود لمكافحة الإسلاموفوبيا".

An important day today for Canada. I am pleased to announce the appointment of the Special Representative on Combatting Islamophobia, Amira Elghawaby.https://t.co/hUO2xPI7Sw pic.twitter.com/aMb2cc1rN8 — Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2023

وكتبت الناشطة والمحامية شيرين سلطي "إنه يوم عظيم في البلد الذي أنا فخورة جدا بتسميته الوطن".

It’s a big day in the country I’m so proud to call home 🇨🇦 Thank you Minister @HonAhmedHussen for the opportunity to witness. Pleased to share my dear friend & mentor, @AmiraElghawaby has been appointed as Canada’s first Special Envoy to Combat Islamophobia 💚 ALF MABROOK! pic.twitter.com/CnrEPke2S7 — سلطي | Salti (@ShireenSalti) January 26, 2023

وغردت الخبيرة الإستراتيجية في الإعلام والسياسة كاثلين مونك "هذا توقيت رائع، وأميرة ناشطة ملتزمة ومليئة بالنزاهة والعطف، لقد دافعت عن حقوق الإنسان وعملت لسنوات لمعالجة الكراهية ضد المسلمين، تهانينا لأميرة".

This is a spectacular appointment. @AmiraElghawaby is a committed activist. Filled to the brim with integrity and kindness. She has advocated for #HumanRights and has worked for years to address anti-Muslim hatred. Congrats Amira! 🙌🏼💛 💜💙💚🧡❤️https://t.co/5W5trcwFRL — Kathleen Monk (@kathleenmonk) January 26, 2023

دور وأهمية

أما البرلمانية سلمى زهيد، فقد كتبت "هذا دور مهم ويعتمد على العمل القوي الذي كنت تقومين به بالفعل لمكافحة الكراهية والإسلاموفوبيا. نتطلع إلى قيادتك المستمرة والوقوف معك".

في حين علقت الباحثة السياسية جينيفر ديتشبيرن على تغريدة ترودو بالقول "هذا اختيار ملهم، تهانينا القلبية وكل التوفيق في هذا الدور الجديد".

كما رحبت النائبة بوني كرومبي بقرار التعيين، مؤكدة أنه يجب العمل معا لتعزيز احترام التنوع وتعزيز المساهمات المهمة التي يقدمها المسلمون، مع الوقوف بحزم ضد جميع أشكال الكراهية والعنصرية.

I applaud the appointment of @AmiraElghawaby as Canada’s first Special Representative on Combatting Islamophobia. We must work together to advance respect for diversity and promote the important contributions Muslims make while standing firm against all forms of hatred & racism. https://t.co/i04AM4dFxf — Bonnie Crombie 🇨🇦 (@BonnieCrombie) January 26, 2023

والغوابي صحفية حائزة على جوائز ومدافعة عن حقوق الإنسان وساعدت في تعزيز الحريات المدنية للمسلمين الكنديين، وهي عضوة مؤسِسة في مجلس إدارة الشبكة الكندية لمكافحة الكراهية، ولديها مسيرة مهنية واسعة في دعم المبادرات لمكافحة الكراهية وتعزيز التعايش.