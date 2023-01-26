واشنطن تعلن وصول سفيرتها الجديدة إلى موسكو

أعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو عن وصول السفيرة الجديدة لين تريسي إلى العاصمة الروسية فجر اليوم الخميس، وهي أول امرأة تتولى منصب السفير الأميركي لدى روسيا.

ونشرت السفارة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهذا الصدد.

وشغلت تريسي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ عام 2019، وقبل ذلك عملت مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا بالخارجية الأميركية، وعملت كذلك في السفارة الأميركية بموسكو خلال الفترة بين 2014 و2017، حيث كانت نائبة للسفير جون تيفت آنذاك.

وتجيد تريسي اللغة الروسية وحصلت على درجة البكالوريوس في الشؤون السوفياتية من جامعة جورجيا، وشغلت بعض المناصب الأخرى في الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي، وكانت مختصة بمنطقة آسيا الوسطى.

ويذكر أن منصب السفير الأميركي في موسكو كان شاغرا منذ مغادرة السفير السابق جون سوليفان في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي.