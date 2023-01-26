تورطت في ابتزاز بملايين الدولارات.. وزارة العدل الأميركية تعلن تفكيك شبكة دولية لبرامج الفدية

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند -اليوم الخميس- تفكيك شبكة دولية لبرامج الفدية مسؤولة عن محاولة ابتزاز بمئات الملايين من الدولارات في الولايات المتحدة وحول العالم.

وذكر أن الشبكة الدولية الإجرامية لبرامج الفدية التي تدعى "هايف" (Hive) -أو "خلية النحل" بالإنجليزية- استهدفت أكثر من 1500 ضحية عبر العالم، وأن الجهود الاستقصائية المستمرة قادت إلى كشف اثنين من خوادم الحاسوب التي تستخدمها في لوس أنجلوس لتخزين المعلومات.

وأكد الوزير أن الجريمة الإلكترونية تمثل تهديدا يتطور باستمرار، وأنها لن تدخر أي مورد لتحديد هوية الواقفين وراءها وتقديمهم للعدالة.

ومن جانبه ذكر كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) أن الشبكة المكتشفة ألحقت أضرارا بآلاف الضحايا في البلاد وحول العالم إلى أن قامت الوكالة بتعطيلها.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي مع وزير العدل- أنه تم تفكيك جميع أشكال بنية الشبكة التحتية في الولايات المتحدة وخارجها، مشيرا إلى أن التحقيقات بهذا الإطار مازالت جارية وأنه ينبغي على أي شخص ذي صلة بشبكة برامج الفدية أن يشعر بالقلق، وفق تعبيره.

وأشار راي إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي تعاون مع أجهزة أمن عدة دول أوروبية، إلى أن تمكن من تفكيك الشبكة المختصة.