أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون دعما للبيطار.. قاضي التحقيق يرفض المثول أمام النائب العام

يعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، أمام قصر العدل في بيروت دعما لمسار التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، فيما رفض قاضي التحقيق في قضية الانفجار المثول أمام النائب العام التمييزي غسان عويدات، والذي ادعى على البيطار بتهمة التمرد على القضاء.

وقالت مراسلة الجزيرة في بيروت إن قوات الأمن منعت محتجين من محاولة اقتحام قصر العدل، ووقع تدافع بين الأمن والمحتجين، الذين يرفضون محاولات عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس/آب 2020 وأودى بحياة 220 شخصا.

وصرح القاضي طارق البيطار للجزيرة بأن كل القرارات التي صدرت عن النائب العام عويدات "مخالفة للقانون"، مشددا على أنه مستمر في عمله بملف انفجار مرفأ بيروت، وأنه يسعى إلى تطبيق القانون.

وأضاف قاضي التحقيق أن القرار الاتهامي في قضية المرفأ سيصدر فور الانتهاء من إعداده.

قرارات النائب العام

في المقابل، طلب النائب العام عويدات اليوم الخميس من النيابة العامة ومحكمة التمييز عدم استلام أي قرار يصدر عن القاضي البيطار، وقال مراسل الجزيرة إن النائب العام أحال ملف القاضي إلى هيئة التفتيش القضائي، كما كلف المباحث الجنائية بتنظيم محاضر وإحالتها للقضاء إذا خاطب البيطار محكمة التمييز.

وكان النائب العام التمييزي قرر أمس إطلاق سراح كافة الموقوفين (17 شخصا) في قضية انفجار مرفأ بيروت في ظل أزمة قضائية، بعد أن أعلن قاضي التحقيق في القضية الاثنين الماضي استئناف تحقيقاته بعد نحو 13 شهرا من تعليقها، ووجه الاتهام لعدد من الشخصيات ضمنها النائب العام عويدات.

وقال مصدران قضائيان في وقت سابق لوكالة رويترز إن الاتهامات التي وجهها البيطار للنائب العام و3 قضاة غير محددة حتى الآن. وكان قاضي التحقيق يخطط لاستجواب عويدات في فبراير/شباط 2022، وقد حدد مجددا جلسات استجواب للمسؤولين المتهمين في قضية مرفأ بيروت الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول قضائي أن عويدات ادعى أمس الأربعاء أيضا على قاضي التحقيق بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، ورفض استئنافه للتحقيقات بالقول إن البيطار ليست لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية المرفوعة ضده.

مجلس القضاء الأعلى

ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان بعد ظهر اليوم الخميس لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ، ومصير القاضي البيطار.

وقالت عائلات الضحايا إنها تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية أو تعيين قاض آخر معه، ما من شأنه أن يضعف سلطة البيطار.

وإلى جانب الدعاوى التي علقت تحقيقات القاضي بيطار لمدة 13 شهرا، اعترضت قوى سياسية في لبنان، أبرزها حزب الله، على عمل قاضي التحقيق واتهمته بتسييس الملف، وطالبت بتنحيته عن قضية انفجار مرفأ بيروت.