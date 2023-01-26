شركة ميتا تعتزم السماح لترامب بالعودة إلى فيسبوك وإنستغرام

أعلنت شركة ميتا أنها ستعيد في الأسابيع المقبلة حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام التي حظرتها عقب الهجوم على الكونغرس الأميركي في عام 2021.

وقالت ميتا، في بيان صادر عنها، إنها خلصت إلى أن التهديد على السلامة العامة تراجع بدرجة كافية وإنها ستعيد حسابات ترامب مع اعتماد حواجز حماية جديدة للحيلولة دون حدوث تكرار مخالفات.

وقال بيان صادر عن رئيس ميتا للشؤون الدولية نيك كليغ إنه من الآن فصاعدا، يمكن تعليق حساب الزعيم الجمهوري لمدة تصل إلى عامين عن كل انتهاك لسياسات المنصة.

وردا على القرار، كتب ترامب على منصة "تروث" (Truth) التي يمتلكها إن فيسبوك فقدت مليارات الدولارات منذ أزالت حساباته، مضيفا أن ما حدث معه يجب ألا يحدث مع رئيس في منصبه ولا مع أي شخص آخر.

وحظر فيسبوك ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما حاولت مجموعة من أنصاره منع تنصيب جو بايدن رئيسا من خلال اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

وكان "سكوت غاست" محامي ترامب قد وجه رسالة إلى شركة ميتا يطلب فيها عقد اجتماع لمناقشة "إعادة ترامب الفورية للمنصة" التي يبلغ عدد متابعيه عليها 34 مليونا، باعتبار أن وضعه كمنافس رئيسي على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة يبرر إنهاء الحظر.

وأعاد مالك تويتر الجديد إيلون ماسك أيضا تفعيل حساب ترامب على المنصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس السابق قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن.