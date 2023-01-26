بعد استقالة أرديرن.. كريس هيبكنز يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء نيوزيلندا

أدى زعيم حزب العمال كريس هيبكنز اليمين الدستورية رئيسا لوزراء نيوزيلندا، عقب استقالة جاسيندا أرديرن المفاجئة الأسبوع الماضي.

وقال هيبكنز (44 عاما) "هذا هو الامتياز والمسؤولية الكبرى في حياتي، أنا متحمس لمواجهة التحديات التي تنتظرني".

وفي آخر ظهور علني لأرديرن (42 عاما) الثلاثاء، قبل أن تغادر المنصب، قالت إن أكثر ما ستفتقده هو الأشخاص، لأنهم كانوا "متعة الوظيفة".

والأحد الماضي، أعلن حزب العمال الحاكم اختيار هيبكنز زعيما للحزب ورئيس الوزراء الحادي والأربعين في البلاد.

وأعلنت أرديرن استقالتها الأسبوع الماضي، قائلة إنها لن ترشح نفسها لإعادة انتخابها، وإن فترة ولايتها رئيسة للوزراء ستنتهي في موعد أقصاه 7 فبراير/شباط المقبل.

وأصبحت أرديرن أصغر رئيسة حكومة في العالم بعد انتخابها رئيسة للوزراء عام 2017، وهي في عمر 37 عاما.​​​​​​​

وسيشغل هيبكنز منصب رئيس وزراء نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة لأكثر من 8 أشهر، حيث ستجرى الانتخابات العامة في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023.