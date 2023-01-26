بعد عزمها سحب قواتها من البلد.. فرنسا تستدعي سفيرها في بوركينا فاسو للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس أنها استدعت سفيرها لدى بوركينا فاسو "لإجراء مشاورات" معه غداة إعلان باريس أن قواتها الخاصة ستنسحب من الدولة الأفريقية في غضون شهر.

وقالت الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية "في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس، لإجراء مشاورات حول الوضع وأفق تعاوننا الثنائي".

ويشغل لوك ألاد منصب سفير فرنسا لدى واغادوغو منذ صيف العام 2019.

وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت الاثنين الماضي فسخ اتفاق أبرم في 2018 يتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في البلد، وتلقت باريس أول أمس الثلاثاء "إشعارا رسميا" بذلك، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الخارجية الفرنسية أمس الأربعاء "وفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من تسلم الإخطار الكتابي"، مضيفة "سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي طلب المجلس العسكري في بوركينا فاسو من باريس تعيين سفير جديد بدلا من لوك ألاد، متهما إياه بالتحدث علنا عن تدهور الوضع الأمني في البلد، لكن السفير ظل في منصبه.

وفي العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري أجرت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية كريسولا زاخاروبولو زيارة لبوركينا فاسو مهدت لإمكان حدوث تهدئة بين البلدين.