أمير قطر وملك الأردن يبحثان فرص توسيع التعاون الثنائي والقضية الفلسطينية

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني، في الدوحة الأربعاء، فرص توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وتناول اللقاء أيضا ملفات إقليمية على رأسها القضية الفلسطينية، والجهود الرامية لإحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.

وأقام الشيخ تميم مأدبة عشاء تكريما للملك عبد الله والوفد المرافق له.