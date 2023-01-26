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أمير قطر وملك الأردن يبحثان فرص توسيع التعاون الثنائي والقضية الفلسطينية

وكالة الأنباء القطرية @QatarNewsAgency سمو الأمير وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
أمير قطر (الأول يسارا) أقام مأدبة عشاء لملك الأردن عبد الله الثاني (الأول يمينا) (قنا)
26/1/2023

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني، في الدوحة الأربعاء، فرص توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وتناول اللقاء أيضا ملفات إقليمية على رأسها القضية الفلسطينية، والجهود الرامية لإحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.

وأقام الشيخ تميم مأدبة عشاء تكريما للملك عبد الله والوفد المرافق له.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)