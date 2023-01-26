صنفتها منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود.. أميركا تشدد العقوبات على مجموعة فاغنر الروسية وكيانات مرتبطة بها

شددت الولايات المتحدة اليوم الخميس العقوبات على مجموعة فاغنر الروسية وكيانات مرتبطة بها، ووصفت شركة "المرتزقة الروسية" التي تقاتل في أوكرانيا بأنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود" مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إن "أفراد فاغنر انخرطوا في نمط مستمر من النشاط الإجرامي الخطير في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، شمل الإعدام الجماعي والاغتصاب وخطف الأطفال والاعتداء الجسدي".

وأضافت أنها صنفت مجموعة فاغنر "منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود".

ويخوض مقاتلو فاغنر معركة للسيطرة على بلدتي باخموت وسوليدار في منطقة دونيتسك (شرقي أوكرانيا)، حيث قال مسؤولون غربيون وأوكرانيون إنها تستخدم مدانين للتضحية بهم في المعارك.

وسبق أن أدرجت الوزارة فاغنر ضمن برامج العقوبات الأميركية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على كيانات أخرى اتهمتها بدعم العمليات العسكرية لمجموعة فاغنر، من بينها شركة "تيرا تك" للتكنولوجيا التي تتخذ من روسيا مقرا لها، واستهدفت مجمع صناعة الدفاع الروسي.

كما فرضت عقوبات على معهد "تشانغشا تياني" لعلوم الفضاء وأبحاث التكنولوجيا، الذي يتخذ من الصين مقرا له، والمعروف أيضا باسم "سبيستي تشاينا"، وذلك بتهمة تزويد فاغنر بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية فوق مواقع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة "تم جمع هذه الصور من أجل تيسير عمليات فاغنر القتالية في أوكرانيا".

وقال مصدر لوكالة رويترز هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن بعض الشركات الصينية تقدم مساعدة غير قاتلة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

ولم ترد سفارة الصين في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق، كما لم يتسن الاتصال بممثل "لسبيستي تشاينا" للتعليق.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين -في البيان- إن "العقوبات الموسعة اليوم على فاغنر ستزيد إعاقة قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على تسليح وتجهيز آلته الحربية"، وتقوض قدرة روسيا على شن الحرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الأسبوع الماضي إن بوتين يلجأ بشكل متزايد إلى فاغنر للحصول على الدعم العسكري، مما تسبب في بعض التوترات في موسكو.

وقال إنه وفقا لتقديرات الولايات المتحدة فإن فاغنر لديها نحو 50 ألف فرد منتشرين في أوكرانيا، بما في ذلك 40 ألف مدان تم تجنيدهم من السجون الروسية، حسب واشنطن.