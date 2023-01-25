شاهد- قدرات الدبابة الألمانية "ليوبارد" والأميركية "أبرامز"

من المرتقب أن تعلن الولايات المتحدة وألمانيا -اليوم الأربعاء رسميا- عن قرارهما تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" و"ليوبارد" التي تعدّ من بين أفضل الدبابات في العالم، وذلك بعد أشهر من النقاشات.

فما قدرات دبابات ليوبارد وأبرامز، وما أبرز خصائصها التي من المنتظر أن يحدث تزويد أوكرانيا بها منعطفا في مسار الحرب التي بدأتها روسيا منذ 11 شهرا.

دبابة ليوبارد الألمانية

تُعدّ دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الموجودة في نحو 20 دولة من أفضل المجنزرات في الغرب، وقد دخلت الخدمة منذ عام 1970.

وتعتبر من دبابات القتال الرئيسية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 70 كيلومترا في الساعة.

تزن الدبابة الواحدة أكثر من 60 طنا، وهي مزودة بمدفع من عيار 120 مليمترا، ويمكنها إصابة الأهداف من مسافة تصل إلى 5 كيلومترات، إضافة إلى أنها مزودة بمدفع مضاد للطائرات.

وتوصف "ليوبارد 2" بأنها المزيج المثالي من الحماية والتنقل والقدرة على المناورة والقوة النارية، كما أنها مزودة بقواذف لقنابل الدخان.

دبابة أبرامز الأميركية

دبابة قتال رئيسية دخلت الخدمة عام 1980، تتميز بدقة إصابة الهدف والسرعة، كما أنها مزودة بمحرك نفاث يعمل على الكيروسين مثل الطائرات، وقوة محركها 1500 حصان.

تحتوي الدبابة على أنظمة حماية من الفولاذ واليورانيوم المنضب، لمقاومة المواد المتفجرة.

ويتراوح وزنها بين نحو 69 و73 طنا، وسرعتها القصوى 68 كيلومترا.

وهي مجهزة بمدفع من عيار 120 مليمترا، و3 رشاشات، ويصل المدى الفعال لمدفعها إلى 4 كيلومترات.

وفي حال ملء خزانها بالديزل، يمكنها السير نحو 280 كيلومترا، وتتسع لفريق من 4 أفراد.

تستخدمها 9 دول، في حين يملك الجيش الأميركي النسخة الأحدث منها.