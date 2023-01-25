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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 3 لبنانيين لصلتهم بحزب الله

hezbollah militants carry a flower wreath in the colors of the shiite muslim group's logo during a rally marking hezbollah martyrs' day at the southern suburbs beirut, lebanon, 11 november 2011. according to local media, hezbollah leader hassan nasrallah delivered a speech touching the issue of financing the special tribunal for lebanon, the situation in syria and the latest developments in the middle east, especially the iranian nuclear program and tension with the western countries (وكالة الأنباء الأوروبية)
الولايات المتحدة تفرض بانتظام عقوبات على كيانات وشخصيات مرتبطة بحزب الله (الأوروبية)
25/1/2023

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على 3 لبنانيين لصلتهم بحزب الله، وقالت إنهم لعبوا دورا في تسهيل أنشطة مالية للحزب.

وطالت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية كلا من: حسن مقلد ونجليه ريان وراني، وشركة الصرافة التي يملكها؛ بسبب علاقات مالية مزعومة مع حزب الله.

وذكرت الوزارة أن مقلد يعمل مستشارا ماليا لحزب الله اللبناني الذي يخضع أيضا لعقوبات أميركية، وقام بمعاملات مالية نيابة عن الحزب أدت إلى تربّحه مئات الآلاف من الدولارات.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب بريان إي نيلسون إن وزارته تتخذ اليوم "إجراءات ضد صاحب شركة صرافة فاسد، تدعم معاملاته المالية حزب الله ومصالحه، وتمكن له على حساب شعب لبنان واقتصاده"، وفق تعبيره.

ويظهر مقلد بانتظام على القنوات التلفزيونية اللبنانية بصفته خبيرا ماليا، وله أكثر من 50 ألف متابع على تويتر.

وتفرض الولايات المتحدة بانتظام عقوبات على كيانات وشخصيات مرتبطة بحزب الله، الذي تصنفه منظمة إرهابية، من أجل قطع الدعم المادي والمالي عنه وتقويض أنشطته، وكان آخر تلك العقوبات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر : وكالات