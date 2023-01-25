شاهد- فريدة في حجمها وقدراتها في الخليج.. قطر وإيطاليا تدشنان سفينة "الفُلك"

دشنت قطر وإيطاليا سفينة يطلق عليها "الفُلك"، وهي سفينة للنقل والدعم الإستراتيجي، وستكون فريدة من حيث حجمها وقدراتها في الخليج.

وستكون الفُلك السفينة الرئيسية للقوات البحرية الأميرية القطرية؛ كونها تمتاز بقدرات متنوعة في دعم القوات البرية والجوية، كالدفاع الجوي ونقل الآليات والجنود، وبإمكانها استقبال الطائرات العمودية من نوع "إن إتش90" (NH90).

وتم تدشين السفينة في مصنع شركة فنكانتييري في مدينة باليرمو الإيطالية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.

وحضر الحفل من الجانب القطري سفير دولة قطر لدى إيطاليا خالد بن يوسف السادة، وقائد القوات البحرية الأميرية القطرية اللواء الركن (بحري) عبد الله بن حسن السليطي، والملحق العسكري القطري لدى إيطاليا اللواء الركن (بحري) هلال بن علي المهندي، إلى جانب عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية. ومن الجانب الإيطالي حضر رئيس مجلس إدارة شركة فنكانتييري كلاوديو غرازيانو وعدد من المديرين في الشركة.