قتيلان و5 مصابين في هجوم بسكين في قطار بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية -اليوم الأربعاء- مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا، وأوضحت أنه تم توقيف مرتكب الحادث المفترض.

وقال متحدث باسم شرطة فلنسبورغ إن الهجوم وقع بعد ظهر الأربعاء على قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى هامبورغ في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن رجلا هجم بسكين على مسافرين في القطار قبل وصوله إلى محطة بروكشتيت نحو الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الرجل بعد ذلك بوقت وجيز في بروكشتيت.

وتابع المتحدث أن خلفيات الواقعة لا تزال غير معروفة، حيث أُغلقت المحطة في بروكشتيت حتى تقوم الشرطة بإجراءاتها.