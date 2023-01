أثارت هيئة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية غضب ناشطين من اليمين المتطرف في فرنسا بعد أن نشرت إعلانا عليه صورة عدد من النساء بينهن محجبة.

ونشرت الوكالة، عبر حسابها في تويتر، تغريدة مع صورة ظهرت فيها سيدة محجبة وتساءلت ما إذا كان 9 من 10 أشخاص يعتقدون فعلا أن حقوق الإنسان تساعد في إنشاء مجتمعات أكثر عدلاً؟

For some #MondayMood positivity: #DYK that 9⃣ in🔟people in the EU believe that #HumanRights help create fairer societies?

What can we do to protect rights in practice?

Check our #EURightsAgency #EURightsSurvey to find out:

— EU Fundamental Rights ➡️ #HumanRights (@EURightsAgency) January 23, 2023