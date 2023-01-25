وزير بريطاني يقرّ بفقدان أثر 200 قاصر من طالبي اللجوء معظمهم من هذه الجنسية

أعلن وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك فقدان أثر 200 قاصر من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة من دون أولياء أمورهم في الأشهر الـ18 الماضية.

وقال الوزير أمام البرلمان -أمس الثلاثاء- إن 13 من هؤلاء الأطفال دون سن 16 عاما، وإحداهم فتاة، مضيفا أن معظمهم من الألبان.

وجاء إقرار الوزير بعد يومين من تقرير لصحيفة الأوبزرفر (The Observer) البريطانية، قالت فيه إن طالبي اللجوء الصغار "خطفتهم" عصابات إجرامية خارج فنادق يقيمون فيها في برايتون بجنوب إنجلترا.





وقال مصدر يعمل لدى شركة ميتي المتعاقدة مع الحكومة للصحيفة: "يُخطف الأطفال حرفيا خارج المبنى، ويختفون ولا يتم العثور عليهم. المهرّبون يخطفونهم من الشارع".

بينما قالت شرطة ساسكس إنها لم تتلق أي تقارير عن خطف أشخاص من فنادق في برايتون، لكنها تلقت بلاغًا عن صعود طفلين يقيمان في أحد الفنادق إلى سيارة قريبة في مايو/أيار الماضي.

وقالت الشرطة إنه "تم إيقاف السيارة على الطريق السريع، واعتقل رجلان بشبهة الاتجار بالبشر، ونُقل 3 ركاب صغار ووضعوا تحت رعاية وزارة الداخلية".

وقال جينريك إنه منذ يوليو/تموز 2021، سُجل "440 شخصًا مفقودين" وهم طالبو لجوء لم يعودوا إلى فنادقهم التي يقيمون فيها طواعية.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من عناصر الأمن يوجدون في الفندق إلى جانب الممرضين والمختصين الاجتماعيين، وأشار إلى أن 88% من المفقودين هم مواطنون ألبان.

وقال جينريك "عندما يفقد أي طفل، تتحرك عدة جهات إلى جانب الشرطة والسلطات المحلية ذات الصلة.. العديد ممن فقدوا يتم تعقبهم"، وفق تعبيره.