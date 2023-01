90 ثانية تفصل العالم عن النهاية.. مجلس علماء الذرة يعلن تحديث "ساعة القيامة"

أعلن مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة مساء اليوم الثلاثاء تحريك عقارب "ساعة يوم القيامة" (Doomsday Clock) -المصممة للتنبؤ بمدى قرب البشرية من الإبادة المروعة- عند 90 ثانية قبل منتصف الليل.

"We move the Clock forward, the closest it has ever been to midnight. It is now, 90 seconds to midnight." #DoomsdayClock https://t.co/vNLOCAAx5E pic.twitter.com/Wg4l8fZUU0

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 24, 2023