لأول مرة منذ 17 عاما.. ماكرون يستقبل رئيس الأركان الجزائري في الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه أمس الاثنين رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركار، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن "الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

كما أشار البيان إلى أن شنقريحة سلّم الرئيس الفرنسي رسالةً خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وتحمل الزيارة دلالة رمزية، إذ إنها الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ حوالي 17 عامًا، وتعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في مايو/أيار 2006، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

والتقى بوركار نظيره الجزائري يومي 25 و26 أغسطس/آب الماضي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر. وناقش حينها الجنرالان الوضع الأمني في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي، وفق البيانات الرسمية وقتها.

وكانت زيارة ماكرون تهدف إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين، وتوّجت الزيارة بإعلان مشترك حول جملة تفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والاقتصاد.

وتأتي زيارة شنقريحة إلى فرنسا قبل زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في مايو/أيار المقبل. ويأمل ماكرون بهذه المناسبة في مواصلة العمل على الذاكرة والمصالحة بين البلدين.