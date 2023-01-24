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لأول مرة منذ 17 عاما.. ماكرون يستقبل رئيس الأركان الجزائري في الإليزيه

ALGERIA-FRANCE-DIPLOMACY French President Emmanuel Macron (R) meets with Algerian army chief of staff, General Said Chengriha at Algiers airport, in Algiers, on August 27, 2022. - Emmanuel Macron is on a three-day visit to Algeria aimed at mending ties with the former French colony, which this year marks its 60th anniversary of independence. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images) gettyimages-1242758057
ماكرون (يمين) وشنقريحة خلال لقائهما السابق بالجزائر في أغسطس/آب الماضي (غيتي)
24/1/2023

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه أمس الاثنين رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركار، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن "الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

كما أشار البيان إلى أن شنقريحة سلّم الرئيس الفرنسي رسالةً خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وتحمل الزيارة دلالة رمزية، إذ إنها الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ حوالي 17 عامًا، وتعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في مايو/أيار 2006، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

والتقى بوركار نظيره الجزائري يومي 25 و26 أغسطس/آب الماضي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر. وناقش حينها الجنرالان الوضع الأمني في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي، وفق البيانات الرسمية وقتها.

وكانت زيارة ماكرون تهدف إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين، وتوّجت الزيارة بإعلان مشترك حول جملة تفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والاقتصاد.

وتأتي زيارة شنقريحة إلى فرنسا قبل زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في مايو/أيار المقبل. ويأمل ماكرون بهذه المناسبة في مواصلة العمل على الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

المصدر : الجزيرة + وكالات