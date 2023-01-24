حرق المصحف الشريف.. حملة عربية على مواقع التواصل لمقاطعة المنتجات السويدية ونواب كويتيون يصفون الحادثة بـ"العمل الهمجي"

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة المنتجات السويدية ردا على إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان السبت الماضي على حرق نسخة من المصحف الشريف بحماية الشرطة السويدية قرب السفارة التركية بستوكهولم.

كذلك استنكر أكثر من 40 من نواب مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء بشدة الواقعة، وأصدروا بيانا يدعو إلى مقاطعة السويد وكل دولة لا تحترم ثوابت الأمة الإسلامية.

وعبّر الناشطون عن سخطهم من تصرف بالودان، وتصدّر وسم #مقاطعة_المنتجات_السويدية قائمة الوسوم الرائجة في أغلب الدول العربية، حيث طالب مغردون بمقاطعة المنتجات السويدية في خطوة عقابية على توفيرها الحماية للسياسي المتطرف.

وأحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم السبت الماضي، وسط حماية أمنية مشددة.

وقال صانع المحتوى "اليوتيوبر" عبد الله الشريف إن ما تمارسه الدول الغربية هو ازدواجية في المعايير مع حرية التعبير، وشارك مقطع فيديو قصيرا معبرا فيه عن ردود الفعل الغربية تجاه حرق علم إسرائيل أو المثليين، وقارنها بموقفهم من حرق المصحف الكريم.

من جانب آخر، شاركت متاجر عربية في حملات المقاطعة، وأعلنت جمعيات تعاونية في الكويت مقاطعة المنتجات السويدية، ردا على حادثة الحرق.

ودعا عضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين محمد الصغير -في تغريدة على تويتر- "إلى مقاطعة شركة الأثاث العملاقة "إيكيا" السويدية، قائلا إن "تركيز الجهود على مقاطعة شركة كبرى مثل إيكيا السويدية مدة شهر من الآن ستظهر نتائجه بسرعة".

وكتب عضو مجلس الأمة الكويتي محمد الحويلة، في تغريدة على تويتر، "جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد استهانة بالغة بالمقدسات الإسلامية، وتعبر عن رجعية إنسانية وحضارية وعدم احترام للمواثيق الدولية".

وأضاف "على الكويت أن تقود تحركا عربيا إسلاميا لرفض هذا العمل المشين ووضع حد لمثل هذه الأعمال العدائية ضد الإسلام".

بيان 45 برلماني كويتي: ”نستنكر جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف، فهو الهداية للإنسانية، والموجه للخير والحق. وندعو البرلمانيين لمقاطعة السويد، جراء هذا العمل الإجرامي والهمجي، وكل دولة لا تحترم ثوابت الأمة الإسلامية“. #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف #STOP_SWEDEN #Islamophobia pic.twitter.com/sbz7z29Asn — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) January 24, 2023

إدانة برلمانية

من ناحية أخرى، استنكر أكثر من 40 نائبا بمجلس الأمة الكويتي -اليوم الثلاثاء- بشدة خطوة إحراق المصحف الشريف.

وقال النواب -في بيان لهم- "ندين ونستنكر بشدة نحن أعضاء مجلس الأمة حرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد، في مشهد متكرر يدل على الإساءة المتكررة والمتعددة للمقدسات الإسلامية ومخالفة صارخة للحقوق والمبادئ والمواثيق الدولية واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم".

وأعرب البيان عن إدانتهم لموقف الحكومة السويدية بالسماح بهذا العمل الإجرامي، مناشدين البرلمانيين في العالم لاستنكار هذا "العمل الهمجي"، وداعين الجميع لمقاطعة السويد وكل دولة لا تحترم ثوابت الأمة الإسلامية.

وأكد نواب مجلس الأمة الكويتي أن "مثل هذه التصرفات لن تنال أبدا من حرمة المصحف الشريف في قلب كل إنسان متحضر، وسوف يظل القرآن كتابا هاديا للإنسانية وموجها لقيم الخير والحق".

أليس غريبا أن المنظمات الحقوقية المصرية والعربية بالكامل لم تصدر أي بيانات ولا أي تصريحات تدين جريمة حرق المصحف الشريف في السويد ، أو حتى تبدي استياءها منها ، يا أخي طيب اعتبروه رواية لنجيب محفوظ أحرقها أحدهم في حفل عام ، يا أخي طيب قلدوا رئيس وزراء السويد في التبرؤ من الواقعة ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 22, 2023

جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد استهانة بالغة بالمقدسات الاسلامية وتعبر عن رجعية انسانية وحضارية وعدم احترام للمواثيق الدولية وعلى الكويت أن تقود تحرك عربي اسلامي لرفض هذا العمل المشين ووضع حد لمثل هذه الاعمال العدائية ضد الاسلام pic.twitter.com/JbFhy9W0EY — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) January 23, 2023

تركيز الجهود على مقاطعة شركة كبرى مثل #إيكيا السويدية لمدة شهر من الآن، ستظهر نتائجة بسرعة، ويوصل رسالة عاجلة عن #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف لأن القوم لا يوجعهم أكثر من منع الدرهم والدينار، فلنسجل موقفا غيرة على القرآن الكريم بالعزم على #مقاطعة_شركة_إيكيا_السويدية — د. محمد الصغير (@drassagheer) January 23, 2023