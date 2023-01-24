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تحطم مروحية عسكرية في الجزائر ومقتل أفرادها

An Algerian military helicopter flies over Amenas city, south east of Algiers, where Islamist militants have been holding foreigners hostage, January 19, 2013. More than 20 foreigners were captive or missing inside a desert gas plant on Saturday, nearly two days after the Algerian army launched an assault to free them that saw many hostages killed. The standoff between the army and al Qaeda-linked gunmen - one of the biggest international hostage crises in decades - entered its fourth day, having thrust Saharan militancy to the top of the global agenda. REUTERS/Louafi Larbi (ALGERIA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS ENERGY)
المروحية الجزائرية تحطمت خلال مهمة تدريبية بولاية عين الدفلى (رويترز)
24/1/2023-|آخر تحديث: 24/1/202302:10 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تحطم مروحية عسكرية من طراز "إم آي 171" (MI 171) خلال مهمة تدريبية بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى شمالي الجزائر، ومقتل جميع أفرادها.

وأوضحت الوزارة في بيان، مساء أمس الاثنين، أن الحادث الأليم أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها.

وأمر رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث، وفق المصدر نفسه.

من جانبه، تقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه إثر مقتل أفراد المروحية العسكرية.

وبثت صفحات محلية على مواقع التواصل مشاهد قالت إنها لموقع سقوط المروحية العسكرية، في وقت يظهر فيه عدد من سكان المنطقة يتجمهرون في مكان الحادث الذي تتصاعد منه أعمدة الدخان.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند