تحطم مروحية عسكرية في الجزائر ومقتل أفرادها

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تحطم مروحية عسكرية من طراز "إم آي 171" (MI 171) خلال مهمة تدريبية بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى شمالي الجزائر، ومقتل جميع أفرادها.

وأوضحت الوزارة في بيان، مساء أمس الاثنين، أن الحادث الأليم أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها.

وأمر رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث، وفق المصدر نفسه.

من جانبه، تقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه إثر مقتل أفراد المروحية العسكرية.

وبثت صفحات محلية على مواقع التواصل مشاهد قالت إنها لموقع سقوط المروحية العسكرية، في وقت يظهر فيه عدد من سكان المنطقة يتجمهرون في مكان الحادث الذي تتصاعد منه أعمدة الدخان.