السودان.. إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر بولاية جنوب كردفان

قال مراسل الجزيرة إن السلطات السودانية أعلنت حالة الطوارئ في ولاية جنوب كردفان بالسودان لمدة شهر بعد مقتل وإصابة 8 أشخاص في أعمال عنف في الولاية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن القرار جاء على خلفية مقتل 4 أشخاص وجرح 4 آخرين فجر أمس الاثنين، دون ذكر سبب الحادثة أو تفاصيلها.

ونقلت الوكالة عن حاكم الولاية موسى محمود قوله إن الحكومة المحلية ظلت تتابع وتعالج الأوضاع العامّة التي تنشب من حين لآخر، ولكن حادث اليوم "مؤسف ومرير للغاية"، وفق تعبيرها.

وأضاف موسى محمود، عقب اجتماع للجنة أمن الولاية، أن الحكومة "لن يهدأ لها بال حتى تستعيد الولاية أمنها واستقرارها، ولن نتساهل أو نسامح أحدًا ظلّ يرعب ويروّع المواطنين الآمنين".

وشدد على جمع السلاح من أيدي المواطنين لتكون فقط للأجهزة النظامية، وأشار إلى أن "إعلان الطوارئ مصحوب بمحاكم الطوارئ بالتنسيق مع الجهاز القضائي".

يذكر أن ولاية جنوب كردفان المجاورة لدولة جنوب السودان، تقع ضمن إطار مناطق النزاعات المتضمنة في اتفاق سلام جوبا، وشهدت خلال الفترة الماضية توترات أمنية وأعمال عنف قبلي بسبب الخلافات بين الرعاة والمزارعين حول المسارات وعدم ترسيم الحدود.