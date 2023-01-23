أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، توصل دول الاتحاد إلى اتفاق سياسي لحزمة سابعة من الدعم العسكري لأوكرانيا بقيمة تزيد على نصف مليار دولار، مؤكدا أن دعم كييف سيستمر "لأنها يجب أن تنتصر في الحرب".

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد لبحث فرض حزمة عاشرة من العقوبات، واستخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا.

ومن جانبها أعلنت الخارجية الأميركية تقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف، شملت أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت.





حرب حقيقية

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -اليوم- إن الصراع مع الغرب أقرب إلى حرب حقيقية، منتقدا الغرب بسبب إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا.

وأضاف لافروف -خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظيرته الجنوب أفريقية أثناء زيارته لبريتوريا- أن بلاده ليست ضد الوساطة بشأن أوكرانيا "لكن كييف ليست مهتمة بالمفاوضات بدافع من الغرب".

كما أكد أنه كلما طال أمد الأزمة الأوكرانية زادت صعوبة الوصول إلى حل لها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية يجب أن تدرك أن نهج الاستعمار وفرض الوصاية انتهى، على حد تعبيره.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قد ذكر في وقت سابق أن تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية سيؤدي إلى كارثة عالمية، محذرا الدول الغربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- من أن هذا التوجه سيقود إلى إجراءات انتقامية بأسلحة أقوى.





خلاف الدبابات

وتتزامن تصريحات المسؤولين الروس هذه مع استمرار الغموض بشأن مساعي برلين لتزويد كييف بدبابات من طراز "ليوبارد" حيث قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده ستتخذ قرارا في وقت قريب بشأن إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا.

في المقابل، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن بلادها لن تعارض إرسال بولندا الدبابات إلى الأوكرانيين إذا قررت ذلك، غير أن القرار النهائي في هذه المسألة يعود إلى المستشار أولاف شولتز الذي رفض حتى الآن التعليق على مسألة عمليات التسليم غير المباشرة لهذه الدبابات.

وقد أعلنت بولندا اليوم من أنها مستعدة لإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا حتى وإن لم تكن برلين قد وافقت بعد على ذلك، في وقت يشتد فيه الطلب على هذه المدرعات من جانب كييف للتصدي للقوات الروسية.

وتتعرض الحكومة الألمانية لضغوط متزايدة من أجل تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ساحة المعركة ضد القوات الموالية لروسيا. وقد عرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد مما في حوزتهما، لكنهما بحاجة إلى موافقة رسمية من برلين لإعادة تصديرها.

وكان المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف قد ذكر أن بلاده ستتلقى دبابات "ليوبارد- 2" وأن المفاوضات جارية حاليا بهذا الشأن، وأن بلاده حققت تقدما كبيرا في الحصول على هذا النوع من المساعدة العسكرية.

وقال يوسوف إنه بالرغم من عدم وجود قرار علني بشأن نقل الدبابات، فإن أوكرانيا ستحصل عليها.





تعبئة عامة

على صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك تعبئة جارية في البلاد لدعم الإمكانات القتالية على الجبهات المختلفة.

وجدد زيلينسكي -خلال اجتماعه مع طلاب جامعة شيفتشينكو رفقة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون- التأكيد على أن كييف ترغب في الحصول على إجابة واضحة من ألمانيا بشأن تزويدها بدبابات "ليوبارد- 2".

وأضاف -خلال مقابلة مع قناة "إيه آر دي" (ARD) الألمانية- أن قرار برلين بهذا الشأن غير صحيح وغير جدّي، مشيرا إلى أن بلاده تريد الحصول على أنظمة دفاع جوي وصواريخ بعيدة المدى لصد الهجمات الروسية.





قصف ومعارك

ميدانيا، قال مراسل الجزيرة في مقاطعة دونيتسك (جنوب شرقي أوكرانيا) إن سلسلة انفجارات هزّت مدنا عدة، أبرزها كراماتورسك ودروشكيفكا.

كما أعلن حاكم دونيتسك الأوكراني إصابة عدد من الأشخاص جراء قصف روسي على مناطق جنوب المقاطعة، أبرزها كوراخوفا وفوهلودار.

من جهتها، قالت قيادة عمليات الاستطلاع الأوكرانية بجبهتي باخموت وسوليدار، إن الجيش خاض ما سمتها معارك حساسة في بلدة "أوبتنه" جنوب شرقي باخموت، وبثت صورا تُظهر استهداف قوات روسية في تلك الجبهات.

في المقابل، قالت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك إنها سيطرت على بلدتين جديدتين في محور باخموت.

وفي خيرسون، قال الموالون لموسكو إن الجيش الأوكراني قصف بالمدفعية مناطق سكنية خاضعة لسيطرة روسيا في المقاطعة.

وأضافت هذه السلطات أن القصف المدفعي طال مدينتي أليوشكا ونوفايا كاخوفكا، وأدى إلى تضرر مبان سكنية وبنى تحتية مدنية.

كما أشارت إلى أن خدمات الطوارئ تعمل على تحديد حجم الخسائر البشرية والمادية جراء القصف الأوكراني.