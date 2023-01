ماذا يخفي اشتعال الجدل بشأن تزويد الغرب كييف بدبابات متقدمة؟

واشنطن- لم تكف يومان من الاجتماعات -التي شاركت فيها نحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا- لحسم قرار بشأن تقديم دبابات غربية متقدمة إلى أوكرانيا.

وتطالب أوكرانيا حلفاءها الغربيين -خاصة ألمانيا والولايات المتحدة- بمنحها دبابات متقدمة؛ في إشارة إلى "ليوبارد 2″ الألمانية، و"إم أبرامز" الأميركية، وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تلقي بلاده إمدادات الدبابات الغربية مبكرا يعد أولوية لمواجهة هجوم روسي متوقع مع حلول فصل الربيع.

وتلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية واقتصادية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار؛ أسهمت فيها الولايات المتحدة بما يزيد على 50 مليار دولار، وبلغ نصيب أوروبا ما يزيد على 40 مليار دولار.

ورغم موافقة العواصم الغربية على زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا، تتردد ألمانيا والولايات المتحدة بشأن تسليم دبابات غربية متقدمة لأوكرانيا.

ففي الأيام الأخيرة، قال المسؤولون الألمان إنهم لن يرسلوا دباباتهم "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، أو يسمحوا لأي دولة أخرى لديها دبابات ألمانية الصنع في مخزونها بالقيام بذلك، ما لم توافق الولايات المتحدة أيضا على إرسال دباباتها "إم 1 أبرامز" إلى كييف، وهو أمر قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) منذ أشهر إنها لا تنوي القيام به نظرا للتكاليف اللوجيستية لصيانة دبابات "أبرامز".

ويأتي خلاف الدبابات في ظل جدل أكبر بكثير بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن إرسال أسلحة متطورة بشكل متزايد إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ طويلة المدى من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بضرب أهداف على بعد 200 ميل (321 كيلومترا).

وتخشى واشنطن وبرلين من أن توريد دبابات متقدمة لكييف قد يؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية مع موسكو، التي اتهمت الغرب بالفعل بخوض "حرب بالوكالة" ضد روسيا في أوكرانيا.

وكرر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تحذيراته من أن الأسلحة الغربية الإضافية لا تؤدي إلا إلى إطالة معاناة أوكرانيا، وقال إن تعميق المساعدات العسكرية الغربية يخاطر بدخول "دوامة تصاعدية" في صراع مباشر بين القوات الروسية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويقول قادة عسكريون أوكرانيون إنهم بحاجة إلى 300 دبابة لاختراق الدفاعات الروسية. ويشير بعض الخبراء الأميركيين إلى أن لدى أوكرانيا بالفعل مئات الدبابات تحت تصرفها، وخلال العام الماضي استولت على مئات الدبابات الروسية في ساحة المعركة، وأضافت تلك الدبابات إلى مخزونها.

وغرد القائد العام السابق للقوات الأميركية في أوروبا الجنرال بن هودجز قائلا "إن الأوكرانيين يعرفون أن المواجهة الحاسمة ستكون في شبه جزيرة القرم، وإذا وصلت الدبابات الغربية يمكن لأوكرانيا إنشاء لواء مدرع يكون بمثابة رأس حربة لقوات تخترق الدفاعات الروسية في ماريوبول لمواصلة عزل القرم".

"The Ukrainians know that the decisive terrain is Crimea." With tanks from the West, Ukraine could create an armored brigade to serve as "the spearhead of a force to break through Russian defenses towards Mariupol to continue the isolation of Crimea."https://t.co/czOQrcpREy

— Ben Hodges (@general_ben) January 22, 2023