هجوم بقنبلة يستهدف مبنى قناة "إل بي سي آي" والإعلام اللبناني يربطه بفيديو "اللغة الشيعية"

ألقى مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية قنبلة تجاه مقر قناة "إل بي سي آي" (LBCI) الفضائية في لبنان، وذلك في هجوم ربطته بعض وسائل الإعلام اللبنانية ببث محتوى على شاشة هذه القناة تحت عنوان "تعلم اللغة الشيعية".

التحقيقات الأولية التي تجريها عناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات أظهرت أن القنبلة انفجرت في أحد مواقف السيارات أمام مبنى القناة، مما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وبعد فحص كاميرات المراقبة، تبين أن الحادثة وقعت تمام التاسعة و10 دقائق من مساء الأحد 22 يناير/كانون الثاني الجاري.

وربطت صحيفة النهار المحلية بين الاعتداء ومحتوى الفيديو الذي بثته "إل بي سي آي" مؤخرا تحت عنوان "تعلم اللغة الشيعية" عبر برنامج "تعا قلّو بيزعل" الذي يقدمه حمد الدايخ وحسين قاووق (الممثلان الرئيسيان) مما أثار حالة من الغضب بين أبناء الطائفة الشيعية في لبنان.

صحيفة لبنانون فاينز أيضا ربطت بين الهجوم والفيديو قائلة "جاء هذا الاعتداء بسبب مقطع تمثيلي عُرض على قناة إل بي سي واعتبر استهزاء باللهجة الشيعية" في لبنان.

وعقب بث الحلقة تلقى فريق البرنامج تهديدات هاتفية وعلى مواقع التواصل بالإيذاء والقتل، حسب ما أفاد الدايخ وقاووق في فيديو توضيحي مسجل بعد الحلقة التي خلفت بلبلة بالشارع اللبناني.

وأصدرت المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI) بيانا أكدت فيه أنها ستكون "منبرا للحرية والدفاع عن لبنان" مشيرة إلى ثقتها بالأجهزة الأمنية "التي باشرت تحقيقاتها فورا".

من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "التحقيقات الأمنية ستتكثف لمعرفة ملابسات الحادث" كما استنكر وزير الإعلام زياد المكاري الحادث، مشددا على أن "حرية الإعلام ستبقى مصانة".

ما جرى هو عمل مشبوه ومرفوض ومدان ومستنكر، وحرية الإعلام ستبقى مصانة، وسأتابع الأمر مع الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيقات اللازمة، كي يُصار إلى محاكمة الفاعل في أقصى سرعة ممكنة. — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) January 22, 2023

ومن جانبه أدان نادي الصحافة اللبنانية، ونقابة المحررين، و"إعلاميون من أجل الحرية" إلقاء القنبلة أمام المؤسسة الإعلامية.

حوادث اعتداء سابقة

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أطلق مجهولون النار على مبنى تلفزيون "الجديد" واخترقت 14 رصاصة الطابقين الرابع والخامس من مبنى القناة، وقبلها بيوم تعرض المبنى لإلقاء قنبلة "مولوتوف" لم يسفر عن أضرار.

#عاجل بالفيديو – طلقات الرصاص تصيب مبنى قناة الجديد والقوى الأمنية تعاين المكان. التفاصيل على الرابط التالي : https://t.co/e9428k9zW8 pic.twitter.com/xcSeofyCEV — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 30, 2022

وجاءت الهجمات على خلفية "سكتش" ساخر عبر برنامج "فشة خلق" تحدثت خلاله الممثلة جوانا كركي عن الشيعة في الجنوب، وتعرضت القناة لحملة ضدها على خلفية البرنامج.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت إدارة صحيفة "البناء" أنّ عصابة مسلّحة اعتدت على مقرّ الصحيفة الكائنة بالطابق الثامن من مبنى أسترال في شارع الحمراء ب​بيروت واقتحمته وعاثت فيه تخريبا وسرقة.