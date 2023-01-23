حكومة الكويت تتقدم باستقالتها بعد 3 أشهر من تشكيلها

قدمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، استقالتها إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

تأتي هذه الاستقالة غداة أزمة مع مجلس الأمة على خلفية ما يعرف بالقوانين الشعبوية ورفضها تقديم أي تعهدات بهذا الشأن، إضافة إلى عدم استجابة البرلمان بسحب استجوابين لوزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء كان من المفترض أن يتصدرا جلسة البرلمان يوم غد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن مجلس الوزراء أحيط علما (خلال اجتماع اليوم) برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد، دون تفاصيل أكثر.

وينتظر أن يطلع ولي العهد على الاستقالة، فإما يصدر قرارا برفضها، أو قبولها واستمرارها بتصريف الأعمال لحين تسمية أخرى.

يُذكر أن استقالة هذه الحكومة الحالية تأتي بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها.