قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم منازل الأسير المحرر كريم يونس وأشقائه في بلدة عارة داخل الخط الأخضر

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقوات من جهاز المخابرات الداخلي العام المعروف بالشاباك، منزل عائلة الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس ومنازل أشقائه في بلدة عارة داخل الخط الأخضر.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت زوجة أحد أشقاء كريم، واقتادتها للتحقيق، بينما تركت مذكرة طلب تحقيق مع شقيقيه نديم وتميم.

وأضاف شهود العيان أن قوات كبيرة من الشرطة طوّقت المنطقة واقتحمت منازل الأشقاء الثلاثة، وأجرت فيها عمليات بحث وتفتيش، قبل أن تنسحب من الموقع.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري عن الأسير الفلسطيني كريم يونس، بعد اعتقال دام 40 عاما.