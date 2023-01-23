اتهمت طالين بـ"العداء لروسيا".. موسكو تطرد السفير الإستوني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين طرد السفير الإستوني وتخفيض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى القائمين بالأعمال، متهمة طالين بـ"العداء لروسيا".

وجاءت هذه الخطوة ردا على طرد إستونيا في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الحالي 21 دبلوماسيا روسيا وموظفين آخرين في السفارة الروسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت السفير الإستوني إم. ليدر وسلمته احتجاجا شديد اللهجة على تصرفات السلطات الإستونية.

وأضاف البيان أنه تم إعلام السفير الإستوني بأن عليه مغادرة روسيا قبل السابع من فبراير/شباط المقبل.

واتهم البيان القيادة الإستونية بأنها قامت بشكل متعمد بتدمير العلاقات مع موسكو في مختلف المجالات، بالإضافة إلى نشر الكراهية وزارعة العداء لروسيا في الأوساط السياسية للدولة.

علاقات متوترة

وتوترت العلاقات بين روسيا وجارتها إستونيا -الجمهورية السوفياتية السابقة والعضوة الحالية في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)- بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان السفير الإستوني في كييف أعلن موافقة بلاده على تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 113 مليون يورو.

ووصف السفير الحزمة بأنها الأكبر في تاريخ بلاده، وأنها تساوي 1% من ناتجها الإجمالي، مشيرا إلى أن إستونيا تريد بقرارها هذا إرساء سابقة حتى لا تكون للدول الأخرى أي أعذار لعدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة، حسب قوله.

وقبل أيام، دعت دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" من أجل "وقف العدوان الروسي، ومساعدتها في استعادة السلام في أوروبا بسرعة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصف البرلمان الإستوني النظام الروسي بأنه "إرهابي" وروسيا الاتحادية بأنها دولة راعية للإرهاب.