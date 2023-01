رئيسة وزراء إيطاليا تصل الجزائر وإمدادات الغاز أبرز الملفات

بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، في أول زيارة خارجية لها منذ توليها منصبها، وستبحث خلالها أساسا زيادة إمدادات الغاز.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن زيارة ميلوني تعكس "متانة العلاقات التاريخية بين الجزائر وإيطاليا، والإرادة المشتركة في تطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر".

وأشارت إلى أن زيارة ميلوني هي الأولى إلى الخارج منذ توليها رئاسة وزراء إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والزيارة الثالثة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر خلال عام واحد.

Oggi primo giorno in visita in Algeria. Al centro dei colloqui l’energia e un rapporto bilaterale che si estende sempre di più in tutti i campi. Il Mediterraneo ci unisce. Ringrazio il Primo Ministro algerino @BAbderrahmane_A per la calorosa accoglienza e il fruttuoso incontro. pic.twitter.com/YrPYUJJnCZ

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 22, 2023