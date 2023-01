خطة بولندية بديلة لتزويد أوكرانيا بالدبابات والنرويج تكشف تقديرات قياسية لقتلى الحرب

أعلنت بولندا أمس الأحد أنها تخطط لبناء "تحالف مصغر" من الدول المستعدة لتسليم دبابات إلى أوكرانيا، في وقت وعدت فيه برلين وباريس بتزويد كييف بدبابات قتالية متطورة. في الأثناء، كشفت النرويج عن حصيلة قياسية لقتلى الحرب الروسية الأوكرانية منذ اندلاعها.

وأكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي أنه إذا رفضت برلين تزويد كييف بالدبابات، "فسنشكل تحالفا مصغرا من البلدان المستعدة لمنح بعض معداتها ودباباتها الحديثة لأوكرانيا التي تواجه أزمة".

وجاء الإعلان البولندي في اجتماع مهم بألمانيا، انتقد خلاله بعض المسؤولين الأوكرانيين تردد الحلفاء في دعم كييف بدبابات قتالية، لكن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قال إنه يتوقع أن تبدأ قوات كييف التدريب قريبا على دبابات "ليوبارد" في بولندا.

وأشارت بولندا التي أعلنت استعدادها لتسليم كييف 14 دبابة من هذا الطراز، إلى أنها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا الصدد.

“Poland won’t passively watch Ukraine bleed to death. If Germany won’t agree on sending Leopards, we will build a "smaller coalition" of countries ready to donate some of their modern tanks to Ukraine.”

