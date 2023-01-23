بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي.. مرتضى منصور يتحجج بـ "السحر" والمنصات المصرية تسخر منه

خسر الزمالك المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بـ 3 أهداف، ضمن منافسات الدوري المحلي. وأدت الهزيمة إلى تقديم المشرف العام على الكرة بالفريق أمير مرتضى منصور استقالته إلى مجلس إدارة النادي.

ويرأس "الملكي" والده مرتضى منصور الذي تحدث عن إجراء تغييرات في النادي قريبا، ويتوقع المشجعون أن يحزم المدرب حقائبه، لأن العادة جرت بأن يتحمل المسؤولية في مثل تلك الهزائم.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة عن وجود عمل "سحر" للفريق لمنعه من الفوز على الفرق الأخرى، وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث بها منصور عن وجود سحر بعد كل هزيمة تقريبا.

ورصدت حلقة (2023/1/23) من برنامج "شبكات" التفاعل في منصات التواصل المصرية مع حديث منصور، إذا طالبت كوثر خيري ممن حول منصور بالكف عن السماع له، فكتبت "أكثر حاجة بتعجبني في مرتضى أنو مصدق نفسه. واللي حواليه بيطبلو بس ويهزوا رأسهم، يعني عيب لما تكونوا كباتن وصحفيين وتبقوا بتسمعوا خسرنا بالسحر".

وعلق وليد حافظ بسخرية على حديث رئيس الزمالك فقال "الخطيب (رئيس نادي الأهلي) عامل سحر أسود على ورك سحلية ذكر ودافنه في بطن الزير".

بدوره يرى مصطفى إبراهيم أن الأهداف التي هزت شباك الزمالك لها مفعول السحر، حيث غرد قائلا "الوحيد اللي أتوقع اللي هيحصل في الماتش هو مرتضى منصور، قلك فيه سحر، وكلامه صح 100% 3 أهداف فعلا بمفعول السحر".

وطالب محمد الغندور بضرورة تصحيح مسار النادي، وكتب "الزمالك كتير فرحنا، الزمالك كتير زعلنا، دي سنة الحياة. تشجيع الزمالك عاوز رجاله تدافع عنه وتصحح المسار".

وشهد مؤتمر منصور بعد المباراة موقفا آخر فقد طرد مصطفى جويلي رئيس منظومة الإعلام بالنادي.