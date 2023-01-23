ألمانيا وفرنسا.. إجراء ثنائي لاقتفاء المهاجرين

اتفقت ألمانيا وفرنسا اليوم الأحد على تسيير دوريات حدودية مشتركة قريبا لمراقبة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع وزاري مشترك في باريس لحكومتي البلدين بين وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان.

ونص الاتفاق على إنشاء وحدة خدمة ألمانية فرنسية مختصة بمراقبة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحملون وثائق تثبت جنسياتهم.

وحسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، تم الاتفاق أيضا على إمكانية الاستعانة بالوحدة الألمانية الفرنسية في تأمين الفعاليات الكبرى في الألعاب الأولمبية والباراليمبية، المزمع إقامتها في باريس عام 2024، وكذلك في عمليات المراقبة الحدودية المشتركة.