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ألمانيا وفرنسا.. إجراء ثنائي لاقتفاء المهاجرين

French police evict thousands of migrants living on sidewalks near the reception center for migrants and refugees at porte de la Chapelle, north of Paris
شرطيون فرنسيون يرمقون مهاجرا غير نظامي قرب مركز لاستقبال المهاجرين (رويترز)
23/1/2023-|آخر تحديث: 23/1/202301:56 AM (مكة المكرمة)

اتفقت ألمانيا وفرنسا اليوم الأحد على تسيير دوريات حدودية مشتركة قريبا لمراقبة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع وزاري مشترك في باريس لحكومتي البلدين بين وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان.

ونص الاتفاق على إنشاء وحدة خدمة ألمانية فرنسية مختصة بمراقبة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحملون وثائق تثبت جنسياتهم.

وحسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، تم الاتفاق أيضا على إمكانية الاستعانة بالوحدة الألمانية الفرنسية في تأمين الفعاليات الكبرى في الألعاب الأولمبية والباراليمبية، المزمع إقامتها في باريس عام 2024، وكذلك في عمليات المراقبة الحدودية المشتركة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية