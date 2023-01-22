عقب إطلاق سراح صفوان ثابت.. سهم "جهينة" يرتفع في البورصة المصرية

قفز سهم شركة "جهينة للصناعات الغذائية" -أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر- بنسبة 9.95% في تداولات جلسة اليوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023، ووصل إلى مستوى 9.72 جنيهات، وذلك عقب ساعات من إفراج السلطات المصرية عن مؤسس الشركة صفوان ثابت ونجله سيف.

وفي الدقائق الأولى من جلسة تداول اليوم، تجاوزت نسبة ارتفاع سهم "جهينة" 10%، فقررت البورصة إيقاف التداول المؤقت للسهم. وبحلول الساعة 10:4 صباحا بتوقيت القاهرة، قفز سهم جهينة بنسبة 14.5%، عند مستوى 10.10 جنيهات للسهم. وشهد السهم زخما من التداولات خلال الجلسة، منفذا تداولات بنحو 4.4 ملايين سهم، بقيمة 45 مليون جنيه.

وتصدر وسم "#صفوان_ثابت" صدارة المنصات المصرية بعد إخلاء سبيل رجل الأعمال المعروف بعد نحو عامين من حبسه وعودة الحديث عن تصالح الدولة مع رجال الأعمال المحبوسين.

#صفوان_ثابت ونجله سيف في أحضان عائلتهم بعد أكثر من سنتين من الاعتقال لدى السلطات المصرية. #FreeThemAll #الحرية_للمعتقلين pic.twitter.com/mReAGo10mL — تغطية (@coveragetheard) January 22, 2023

وعبر سلسلة من التغريدات عبر حسابها بتويتر، أعلنت مريم صفوان مساء أمس السبت، إخلاء سبيل والدها وشقيقها سيف، معربة عن فرحتها بالقرار.

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ أستجاب الله الدعوات …

ابويا صفوان ثابت

وأخويا سيف الدين ثابت معانا … أقسمنا عليك يارب تفرجها على كل المظاليم عن قريب … — Mariam Safwan Thabet (@mariamthabet) January 21, 2023

ربي لك الحمد والشكر حتى ترضى pic.twitter.com/q3uELDjd5q — Mariam Safwan Thabet (@mariamthabet) January 21, 2023

وصل الدعاء يا ماما ..

كان نفسي أوي تبقي معانا انهاردة يا حبيبتي ❤️ مش حقول غير الحمد لله pic.twitter.com/tJC6BmrGLr — Mariam Safwan Thabet (@mariamthabet) January 22, 2023

وألقت السلطات المصرية القبض على مؤسس شركة "جهينة" في ديسمبر/كانون الأول 2020، وقد هبط بعدها سهم الشركة في البورصة 7.3% ووصل إلى 6.38 جنيهات.

وبعد ذلك بشهرين، ألقت السلطات القبض على ابنه سيف الدين ووجهت لهما تهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها.

وأعاد إخلاء سبيل رجل الأعمال ونجله، الحديث عن إنهاء ملف رجال الأعمال المحبوسين بمصر، في خضم أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، فضلا عن تداعيات وتذبذب الأسواق، من الخفض المستمر للعملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار.

ورحب رجل الأعمال والملياردير الشهير، نجيب ساويرس، بقرار إطلاق سراح ثابت ونجله، مؤكدا في تغريدة عبر حسابه بتويتر، عن سعادته بالخبر.

شركة "جهينة".. 40 عاما في إنتاج الألبان

أسس ثابت شركة "جهينة" عام 1983، كواحدة من أكبر العلامات التجارية العاملة في مجال الألبان والمواد الغذائية في مصر والعالم العربي، حيث تشير إحصائيات إلى أنها تحتكر أكثر من نصف تجارة الألبان في مصر.

أصل أسم 'جهينه' يرجع لبلد بابا 💙 فاكره ماما وهي سهرانه بتكتب اليافطة ديه بايديها على سفرة بيتنا لما بابا أخذ الترخيص لعمل المصنع.. كان عندي ٧ سنين بس لسه فاكره https://t.co/gleoAniyc7 — Mariam Safwan Thabet (@mariamthabet) June 9, 2021

وفي عام 2009 أسست "جهينة" شركة الإنماء للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية لتتولى أعمال القطاع الزراعي بالشركة، وفي عام 2014 افتتحت جهينة مصنع "إيجيفود أسيوط" لمنتجات الزبادي.