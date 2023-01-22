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عقب إطلاق سراح صفوان ثابت.. سهم "جهينة" يرتفع في البورصة المصرية

رجل الأعمال المصري صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة ونجله سيف عقب الأفراج عنهما
رجل الأعمال المصري صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة ونجله سيف عقب الإفراج عنهما (مواقع التواصل)
22/1/2023

قفز سهم شركة "جهينة للصناعات الغذائية" -أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر- بنسبة 9.95% في تداولات جلسة اليوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023، ووصل إلى مستوى 9.72 جنيهات، وذلك عقب ساعات من إفراج السلطات المصرية عن مؤسس الشركة صفوان ثابت ونجله سيف.

وفي الدقائق الأولى من جلسة تداول اليوم، تجاوزت نسبة ارتفاع سهم "جهينة" 10%، فقررت البورصة إيقاف التداول المؤقت للسهم. وبحلول الساعة 10:4 صباحا بتوقيت القاهرة، قفز سهم جهينة بنسبة 14.5%، عند مستوى 10.10 جنيهات للسهم. وشهد السهم زخما من التداولات خلال الجلسة، منفذا تداولات بنحو 4.4 ملايين سهم، بقيمة 45 مليون جنيه.

وتصدر وسم "#صفوان_ثابت" صدارة المنصات المصرية بعد إخلاء سبيل رجل الأعمال المعروف بعد نحو عامين من حبسه وعودة الحديث عن تصالح الدولة مع رجال الأعمال المحبوسين.

وعبر سلسلة من التغريدات عبر حسابها بتويتر، أعلنت مريم صفوان مساء أمس السبت، إخلاء سبيل والدها وشقيقها سيف، معربة عن فرحتها بالقرار.

وألقت السلطات المصرية القبض على مؤسس شركة "جهينة" في ديسمبر/كانون الأول 2020، وقد هبط بعدها سهم الشركة في البورصة 7.3% ووصل إلى 6.38 جنيهات.

وبعد ذلك بشهرين، ألقت السلطات القبض على ابنه سيف الدين ووجهت لهما تهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها.

وأعاد إخلاء سبيل رجل الأعمال ونجله، الحديث عن إنهاء ملف رجال الأعمال المحبوسين بمصر، في خضم أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، فضلا عن تداعيات وتذبذب الأسواق، من الخفض المستمر للعملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار.

ورحب رجل الأعمال والملياردير الشهير، نجيب ساويرس، بقرار إطلاق سراح ثابت ونجله، مؤكدا في تغريدة عبر حسابه بتويتر، عن سعادته بالخبر.

شركة "جهينة".. 40 عاما في إنتاج الألبان

أسس ثابت شركة "جهينة" عام 1983، كواحدة من أكبر العلامات التجارية العاملة في مجال الألبان والمواد الغذائية في مصر والعالم العربي، حيث تشير إحصائيات إلى أنها تحتكر أكثر من نصف تجارة الألبان في مصر.

وفي عام 2009 أسست "جهينة" شركة الإنماء للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية لتتولى أعمال القطاع الزراعي بالشركة، وفي عام 2014 افتتحت جهينة مصنع "إيجيفود أسيوط" لمنتجات الزبادي.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + الصحافة المصرية