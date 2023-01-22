أردوغان يحدد 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 14 مايو/أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وقال أردوغان اليوم الأحد خلال لقاء شبابي في مدينة بورصة غربي البلاد، "سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو/أيار".

وأشار -خلال هذا اللقاء الذي نشرت الرئاسة التركية تسجيلا مصورا منه- إلى أنها "ليست انتخابات مبكرة"، وإنما هي تعديل استهدف أخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار.

ولفت إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 60 يومًا من الموعد، أي في 10 مارس/آذار.

وكانت الانتخابات مقرّرة بادئ الأمر يوم 18 يونيو/حزيران المقبل، لكن مراقبين كثرا توقّعوا تقريب الموعد، قبل أن يلمّح أردوغان هذا الأسبوع لذلك.

ذكرى أول انتخابات

والأربعاء، لمّح الرئيس التركي إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تُركيا ستجرى يوم 14 مايو/أيار، وذلك في ذكرى مرور 73 عامًا على فوز الحزب الديمقراطي في أول انتخابات حرّة تشهدها تركيا المعاصرة عام 1950.

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة يوم الأربعاء الماضي "ستوجه أمتنا ردها على تحالف طاولة الستة (المعارض) في اليوم نفسه بعد 73 عامًا".

و"طاولة الستة" تحالف يضم 6 أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان، ووحده حزب الشعوب الديمقراطي لم ينضم إلى التحالف.

ويتوقّع أن يعلن هذا التحالف المُعارض عن مرشح رئاسي في فبراير/شباط.

وفي 14 مايو/أيار 1950، فاز الحزب الديمقراطي الذي أسسه في عام 1946 عدنان مندريس وأنصاره المنشقّون عن حزب مصطفى كمال أتاتورك في الانتخابات، قبل أن يُطاح به بعد 10 أعوام في انقلاب عسكري.