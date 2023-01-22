ضربة جديدة لحزب عمران خان.. تعيين رئيس وزراء لإقليم البنجاب موال للحكومة

إسلام آباد- أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم الأحد تعيين مرشح الحكومة المركزية سيد محسن رضا نقوي رئيسا مؤقتا للوزراء في إقليم البنجاب، بعد أن فشلت الحكومة والمعارضة على مدى الأسبوع الماضي في اختيار شخص يشغل هذا المنصب بعد حلّ برلمان الإقليم.

وكانت الحكومة والمعارضة في إقليم البنجاب قد فشلا في التوصل لاتفاق على تعيين رئيس وزراء مؤقت بعد تشكيل لجنة برلمانية، مما دفع لإحالة القضية إلى لجنة الانتخابات لاختيار شخص لشغل المنصب وفق الدستور الباكستاني.

وقد رشّح رئيس وزراء الإقليم المنتهية ولايته برويز إلهي تشودري -المنتمي إلى حزب حركة إنصاف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان- شخصين للمنصب.

وفي المقابل، رشّح حمزة شهباز شريف زعيم المعارضة في الإقليم (الموالي للحكومة المركزية) شخصين آخرين، من ضمنهم نقوي.

وفي كلمة له، قال القيادي في حزب إنصاف وزير الإعلام السابق فؤاد تشودري إن حزبه يرفض تعيين نقوي، وتعهّد بشن حملة واسعة ضد الحكومة المركزية، داعيا أنصار حزبه إلى النزول إلى الشوارع لرفض هذا القرار والبدء بحملة ضخمة بقيادة عمران خان.

ورئيس الوزراء المؤقت محسن رضا نقوي، صحفي وإعلامي باكستاني، شغل منصب الرئيس الإقليمي لشبكة "سي إن إن" (CNN)، كما أسس شبكة سيتي نيوز الإعلامية المحلية عام 2009، وهو يملك 6 قنوات إخبارية وصحيفة.