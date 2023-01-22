تفكيك شبكة في إسبانيا تستغل لاجئين أوكرانيين

أعلنت الشرطة الإسبانية -الأحد- تفكيك شبكة تدير 3 مصانع للتبغ يعمل فيها أوكرانيون فروا إلى إسبانيا بعد الغزو الروسي "مكدسين" في مساكن مؤقتة ويعملون ساعات طويلة.

وأوضح الحرس المدني الإسباني في بيان أن الشبكة متهمة بتهريب "كميات كبيرة" من التبغ كانت تحولها إلى سجائر مقلدة تباع في جميع أنحاء إسبانيا، وكذلك البلدان المجاورة.

وقبض على 27 شخصا في إسبانيا كجزء من التحقيق الذي فتح بمساعدة وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول".

بموازاة ذلك، تم ضبط 10 أطنان من أوراق التبغ و3.5 ملايين علبة سجائر بقيمة إجمالية تبلغ 37.5 مليون يورو. وأضاف البيان أن المصانع الثلاثة الواقعة بمنطقة النبيذ في لاريوخا (شمال) وإشبيلية (جنوب) وفالنسيا (شرق) جهزت بآلات "ذات تكنولوجيا متقدمة" قادرة على إنتاج 540 ألف علبة سجائر يوميا.

ووظفت الشبكة أوكرانيين أتوا إلى إسبانيا بصورة غير شرعية أو وصلوا كطالبي لجوء بعد اندلاع الحرب في بلادهم في فبراير/شباط 2022.

وكان الأوكرانيون يعيشون في المصانع "مكدسين في مساكن مؤقتة بدون التمكن من الخروج منها ويعملون ساعات طويلة".

وتابع بيان الحرس المدني الإسباني أن رؤساء الشبكة كانوا "يقومون بتبييض الأموال ويعيشون حياة بذخ" في ماربيا (جنوب).