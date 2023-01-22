بعد عامين على تحقيق للجزيرة.. قبرص تسحب "جواز السفر الذهبي" من 232 شخصا

سحبت السلطات القبرصية جواز السفر الذهبي من 232 شخصا بعد أكثر من عامين على نشر شبكة الجزيرة تحقيقا يكشف منح قبرص الجنسية لأغنياء مدانين في بلادهم، مما يتيح لهم السفر دون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتواصل نيقوسيا التحقيق في منح جواز السفر القبرصي في ظل ظروف مشبوهة.

وكشف تحقيق الجزيرة كيف أنه يمكن لمجرم مدان الحصول على جواز سفر أوروبي في قبرص بالسعر المناسب، إذ توصل التحقيق إلى وجود برنامج ذي مسارين للحصول على الجنسية القبرصية عن طريق الاستثمار (جواز السفر الذهبي)، وأظهر التحقيق الاستقصائي الذي بث في أغسطس/آب 2020 تورط مسؤولين كبار في الدولة القبرصية في هذا الأمر.

ومن بين الحالات التي وقف عليها تحقيق الجزيرة حالة هاكر (قرصان إنترنت) بارز مطلوب بسبب سرقته عملات مشفرة بمليارات الدولارات حصل على جواز سفر قبرصي، كما تمكن رجل أعمال مدعى عليه في قضية رشوة من شراء جواز سفر قبرصي على الرغم من إيداعه السجن.

ومنحت قبرص أيضا جواز السفر الذهبي لمصرفي من أميركا الجنوبية قبل 4 أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه زعيم عملية احتيال غير مشروعة في سوق العملات بقيمة 2.4 مليار دولار.

ومنذ انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 أصبح بإمكان حاملي جواز السفر القبرصي السفر من دون تأشيرة إلى دول الاتحاد، ونظرا لتطبيق برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار بمبلغ 2.5 مليون دولار فقد حظي هذا البرنامج بشعبية بين العديد من المجرمين والمتهمين بغسيل الأموال الروس والأوكرانيين والصينيين والكمبوديين.

وبموجب القانون، يجب أن يؤدي السجل الجنائي إلى استبعاد أي مستثمر مدان في بلده الأصلي، لكن تحقيقات الجزيرة أثبتت تورط كبار المسؤولين في الفساد لتجاوز هذا الشرط.