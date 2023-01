الصومال.. غارة أميركية تقتل العشرات من حركة الشباب في مقديشو

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أنها شنت غارة جوية شمالي العاصمة الصومالية مقديشو أدت إلى مقتل العشرات من عناصر حركة الشباب، وذلك استجابة لطلب من الحكومة الصومالية التي تخوض قواتها معارك ضد الحركة.

وأفاد بيان للقيادة الأميركية بأن الغارة وقعت فيما كان الجيش الصومالي يخوض قتالا عنيفا بالقرب من بلدة جالكاد ضد مسلحي حركة الشباب.

وأضاف البيان أن الغارة -التي جاءت بطلب من الحكومة الفدرالية في الصومال- أدت إلى مقتل نحو 30 عنصرا من حركة الشباب وتدمير 3 مركبات.

وقالت أفريكوم إن التقييم الأولي للضربة يشير إلى عدم وقوع ضحايا أو قتلى في صفوف المدنيين.

At the request of the Somali Government, USAFRICOM conducted a collective self-defense strike yesterday against al Shabaab terrorists who were attacking partner forces in a remote area approx. 260 km NE of Mogadishu. https://t.co/TgOQPhrfCZ

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) January 21, 2023