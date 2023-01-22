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الصومال.. غارة أميركية تقتل العشرات من حركة الشباب في مقديشو

MOGADISHU, SOMALIA - MAY 15: Military units take precautions around the airport as Somali lawmakers start voting to elect next president in Mogadishu, Somalia on May 15, 2022. ( Abukar Mohamed Muhudin - Anadolu Agency )
القوات الحكومية في مهمة بالعاصمة مقديشو (الأناضول-أرشيف)
22/1/2023-|آخر تحديث: 22/1/202311:39 AM (مكة المكرمة)

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أنها شنت غارة جوية شمالي العاصمة الصومالية مقديشو أدت إلى مقتل العشرات من عناصر حركة الشباب، وذلك استجابة لطلب من الحكومة الصومالية التي تخوض قواتها معارك ضد الحركة.

وأفاد بيان للقيادة الأميركية بأن الغارة وقعت فيما كان الجيش الصومالي يخوض قتالا عنيفا بالقرب من بلدة جالكاد ضد مسلحي حركة الشباب.

وأضاف البيان أن الغارة -التي جاءت بطلب من الحكومة الفدرالية في الصومال- أدت إلى مقتل نحو 30 عنصرا من حركة الشباب وتدمير 3 مركبات.

وقالت أفريكوم إن التقييم الأولي للضربة يشير إلى عدم وقوع ضحايا أو قتلى في صفوف المدنيين.

وكانت حركة الشباب قد هاجمت أول أمس الجمعة قاعدة عسكرية للقوات الصومالية في مدينة جلعد بإقليم جلجدود وسط البلاد، وذلك بعد أيام من انتزاع قوات الحكومة القاعدة من مقاتلي الحركة.

وأعلنت الحكومة الصومالية آنذاك أن الهجوم خلف 7 قتلى في صفوف جنودها، وقالت وزارة الإعلام الصومالية إن من بين القتلى قائدا عسكريا رفيع المستوى، مضيفة أن القوات الحكومية قتلت 100 عنصر بعدما اقتحموا المعسكر.

ومنذ عام 2007 تقاتل حركة الشباب الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وبعد طرد مقاتليها من المدن الرئيسية في البلاد بين عامي 2011 و2012 تمركزت في مناطق ريفية شاسعة.

المصدر : الجزيرة + وكالات