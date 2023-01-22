الصومال.. غارة أميركية تقتل العشرات من حركة الشباب في مقديشو

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أنها شنت غارة جوية شمالي العاصمة الصومالية مقديشو أدت إلى مقتل العشرات من عناصر حركة الشباب، وذلك استجابة لطلب من الحكومة الصومالية التي تخوض قواتها معارك ضد الحركة.

وأفاد بيان للقيادة الأميركية بأن الغارة وقعت فيما كان الجيش الصومالي يخوض قتالا عنيفا بالقرب من بلدة جالكاد ضد مسلحي حركة الشباب.

وأضاف البيان أن الغارة -التي جاءت بطلب من الحكومة الفدرالية في الصومال- أدت إلى مقتل نحو 30 عنصرا من حركة الشباب وتدمير 3 مركبات.

وقالت أفريكوم إن التقييم الأولي للضربة يشير إلى عدم وقوع ضحايا أو قتلى في صفوف المدنيين.

At the request of the Somali Government, USAFRICOM conducted a collective self-defense strike yesterday against al Shabaab terrorists who were attacking partner forces in a remote area approx. 260 km NE of Mogadishu. https://t.co/TgOQPhrfCZ — US AFRICOM (@USAfricaCommand) January 21, 2023

وكانت حركة الشباب قد هاجمت أول أمس الجمعة قاعدة عسكرية للقوات الصومالية في مدينة جلعد بإقليم جلجدود وسط البلاد، وذلك بعد أيام من انتزاع قوات الحكومة القاعدة من مقاتلي الحركة.

وأعلنت الحكومة الصومالية آنذاك أن الهجوم خلف 7 قتلى في صفوف جنودها، وقالت وزارة الإعلام الصومالية إن من بين القتلى قائدا عسكريا رفيع المستوى، مضيفة أن القوات الحكومية قتلت 100 عنصر بعدما اقتحموا المعسكر.

ومنذ عام 2007 تقاتل حركة الشباب الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وبعد طرد مقاتليها من المدن الرئيسية في البلاد بين عامي 2011 و2012 تمركزت في مناطق ريفية شاسعة.