شاهد- فروا على الطريقة "الهوليودية".. اعتقال السجناء الهاربين في ميزوري

قالت الشرطة في ولاية ميزوري الأميركية إنه تم اعتقال السجناء الخمسة الذين فروا من سجن "فارمينغتون" جنوب "سان لويس" الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سانت فرانسوا أمس السبت في بيان إن أحد السجناء اعتقل "من دون حوادث" في ميزوري أول أمس الجمعة، في حين تم العثور على الأربعة الآخرين بعد ساعات في أوهايو.

وقالت الشرطة "بحلول صباح اليوم (السبت)، تم تحديد مكان جميع السجناء الهاربين واحتجازهم".

وبدأت السلطات حملة مطاردة في الأسبوع الماضي بعد هروب السجناء الخمسة من مركز احتجاز مقاطعة سانت فرانسوا يوم الثلاثاء السابق.

🚨#BREAKING: 5 Missouri Inmates Escape From Jail Through Plumbing Pipes 📌#Farmington | #Missouri Police are currently searching for 5 inmates who escaped St. Francois County jail by crawling through vents & pipes to access the rooftop before they stole a nearby parked vehicle pic.twitter.com/pp2tj1spjH — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 19, 2023

وحسب وسائل إعلام أميركية، فقد حدث الفرار بطريقة "هوليودية" عندما دخل السجناء زنزانة مؤمنة، ثم تمكنوا من الخروج عبر الباب باستخدام القوة.

وبعد ذلك صعدوا إلى سطح السجن من خلال ممرات تحتوي على أنابيب الصرف الصحي، قبل أن يعودوا إلى الأسفل ويخرجوا من المنطقة.

ولدى خروجهم سرقوا سيارة من موقف مجاور، ثم فروا بها.