شاهد- فروا على الطريقة "الهوليودية".. اعتقال السجناء الهاربين في ميزوري

قالت الشرطة في ولاية ميزوري الأميركية إنه تم اعتقال السجناء الخمسة الذين فروا من سجن "فارمينغتون" جنوب "سان لويس" الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سانت فرانسوا أمس السبت في بيان إن أحد السجناء اعتقل "من دون حوادث" في ميزوري أول أمس الجمعة، في حين تم العثور على الأربعة الآخرين بعد ساعات في أوهايو.

وقالت الشرطة "بحلول صباح اليوم (السبت)، تم تحديد مكان جميع السجناء الهاربين واحتجازهم".

وبدأت السلطات حملة مطاردة في الأسبوع الماضي بعد هروب السجناء الخمسة من مركز احتجاز مقاطعة سانت فرانسوا يوم الثلاثاء السابق.

🚨#BREAKING: 5 Missouri Inmates Escape From Jail Through Plumbing Pipes

📌#Farmington | #Missouri

Police are currently searching for 5 inmates who escaped St. Francois County jail by crawling through vents & pipes to access the rooftop before they stole a nearby parked vehicle pic.twitter.com/pp2tj1spjH

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 19, 2023