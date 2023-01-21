الاحتلال قتل 18 فلسطينيا منذ بداية العام.. شهيد برصاص مستوطن قرب رام الله

استشهد شاب فلسطيني اليوم السبت متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلق مستوطن إسرائيلي النار عليه قرب قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، مما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 18 منذ بداية العام الجاري.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنا أطلق النار على شاب فلسطيني قرب البؤرة الاستيطانية "سديه إفرايم" المقامة على جبل الريسان بين قريتي كفر نعمة ورأس كركر غرب رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب طارق عودة يوسف معالي (42 عاما)" بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن إسرائيلي.

#صورة الشهيد طارق عودة يوسف معالي، الذي أطلق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان بالقرب من كفر نعمة شمال غرب رام الله pic.twitter.com/kHJArcHAIC — فلسطين الآن (@paltimes2015) January 21, 2023

من جانبها، قالت مصادر فلسطينية إن الشهيد معالي تعطلت سيارته قرب البؤرة الاستيطانية، وإن المستوطن أطلق عليه النار عندما ترجل منها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 224 فلسطينيا خلال العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين و61 طفلا.