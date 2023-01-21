110 آلاف إسرائيلي يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

شارك قرابة 110 آلاف إسرائيلي، السبت، في مظاهرتين نظمتا وسط مدينة تل أبيب ضد حكومة أقصى اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث ذكرت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة أن 100 ألف تظاهروا قرب مفترق عزرائيلي وسط مدينة تل أبيب، بينما تظاهر 10 آلاف آخرين في ساحة هبيما بالمدينة نفسها.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن القناة الإسرائيلية أن زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس شاركا بالمظاهرة الأضخم، حيث قال لبيد في تصريح للقناة "سندافع عن الوطن والديمقراطية، لن نستسلم حتى نفوز".

وتنظم هذه المظاهرات ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع الثالث على التوالي.

وقبل ساعات، واصل محتجون إسرائيليون التدفق إلى الميادين في مدن تل أبيب وبئر السبع وحيفا والقدس الغربية، للتظاهر ضد حكومة نتنياهو، علما بأن هذه الميادين تشهد منذ 3 أسابيع مظاهرات دعت إليها أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وحركة "جودة الحكم"، متهمة ائتلاف اليمين الحاكم بالانقلاب على النظامين القضائي والقانوني لتبرئة ساحة قادته المتهمين والمدانين بتهم تشمل الفساد وتبييض الأموال.

ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو، التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني المنصرم، وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، اقتحم وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة إيتمار بن غفير باحات المسجد لمدة ربع ساعة، في خطوة دانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية، بل ونواب بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

ويتهم فلسطينيون إسرائيل بالعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، بينما يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها في 1981.