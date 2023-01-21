كادت تموت.. فتاة مصرية تنقذ ركاب سيارة من الغرق

تمكنت فتاة مصرية من إنقاذ سيدتين و4 أطفال من الغرق بعدما انقلبت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها في مياه ترعة تمر بمنطقة أبو طبل في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

الفتاة أماني محمد روت تفاصيل القصة لوسائل إعلام محلية قائلة "قبل عدة أيام فوجئت بانقلاب سيارة ملاكي على متنها سيدتان و4 أطفال في مياه الترعة بالقرب من كوبري أبو طبل بدائرة مركز منيا القمح، وعلى الفور أخذت قطعة من الحديد وقفزت في المياه وكسرت زجاج السيارة ليخرج ركاب السيارة قبل موتهم غرقًا".

وأضافت الفتاة "الترعة كانت عميقة، وكانت هناك دوامة في المياه، ساعتها أيقنت بموتي، كان همي أن أنقذ الناس، الحمد لله ربنا أنقذنا جميعا، وشعرت بعدها بفرحة كبيرة".

أماني التي تسكن في قرية ميت سهيل بمركز منيا القمح أكدت رفضها تلقي مبلغ من المال عرض عليها من قبل الناجين نظير مساعدتها لهم.

شجاعة فتاة الشرقية لاقت إشادة من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، إذ نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك تدوينة وصفت فيها الفتاة بـ"البنت المصرية الجدعة الشجاعة".

وتابعت "لم تفكر أماني لحظة في إنقاذ أسرة (سيدتان و4 أطفال) من الغرق.. نزلت إلى المياه، لم تخف ولم تهتز، ترعة عميقة، كان فيه (هناك) دوامة في المياه.. ربنا يحميك، نموذج لمصرية نفخر بها.. بنت مصر الأصيلة".