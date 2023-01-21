شرطة الاحتلال تحقق مع الأسير المحرر ماهر يونس بدعوى التحريض

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، الأسير الفلسطيني المحرر ماهر يونس، وحققت معه، بدعوى "التحريض" قبل أن تفرج عنه، وفق قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية.

وقالت قناة (كان)، عبر صفحتها الرسمية في موقع تويتر، إنّ الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يونس وحققت معه، "بتهمة التحريض عبر فيسبوك".

والخميس، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن ماهر يونس (64 عاما) بعد أن أمضى 40 عاما في سجونها، وذلك بعد أيام من الإفراج عن ابن عمه الأسير المحرر كريم يونس.

وولد ماهر يونس في بلدة عارة بالداخل الفلسطيني، واعتقل في 18 يناير/كانون الثاني عام 1983، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 4700 أسير فلسطيني، بينهم 150 طفلا، و29 سيدة، بحسب نادي الأسير.