ردا على تقرير لقناة أميركية.. إيلون ماسك يكشف عن عدد موظفي تويتر

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك اليوم السبت -في تغريدة- أن شركة "تويتر" (Twitter) لديها حاليا نحو 2300 موظف، ردا على تقرير لقناة أميركية ذكرت فيه أن عدد الموظفين في الشركة انخفض إلى 1300 موظف.

وكتب ماسك في تغريدته "المعلومة غير صحيحة. هناك نحو 2300 موظف يعملون حاليا في تويتر".

The note is incorrect. There are ~2300 active, working employees at Twitter.

There are still hundreds of employees working on trust & safety, along with several thousand contractors.

Less than 10 people from my other companies are working at Twitter.

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023