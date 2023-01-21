ردا على تقرير لقناة أميركية.. إيلون ماسك يكشف عن عدد موظفي تويتر

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك اليوم السبت -في تغريدة- أن شركة "تويتر" (Twitter) لديها حاليا نحو 2300 موظف، ردا على تقرير لقناة أميركية ذكرت فيه أن عدد الموظفين في الشركة انخفض إلى 1300 موظف.

وكتب ماسك في تغريدته "المعلومة غير صحيحة. هناك نحو 2300 موظف يعملون حاليا في تويتر".

The note is incorrect. There are ~2300 active, working employees at Twitter. There are still hundreds of employees working on trust & safety, along with several thousand contractors. Less than 10 people from my other companies are working at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

وذكرت قناة "سي إن بي سي" (CNBC) -أمس الجمعة- أن عدد العاملين بنظام الدوام الكامل في تويتر انخفض إلى نحو 1300 موظف، بينهم ما يقرب من 550 يحملون المسمى الوظيفي "مهندس".

ونقلت القناة عن سجلات داخلية أن نحو 75 من موظفي الشركة في إجازة، بينهم نحو 40 مهندسا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أن "هناك مئات آخرين من الموظفين يعملون في قسم الثقة والأمان إلى جانب آلاف من المتعاقدين".

وكانت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها واشتراها إيلون ماسك نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان يعمل فيها 7500 موظف، قد بدأت سلسلة من عمليات التسريح في كل أنحاء العالم.

يشار إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رُفعت دعوى قضائية جماعية ضد تويتر من قبل موظفيها، الذين جادلوا بأن الشركة تجري عمليات تسريح جماعي للعمال من دون تقديم إشعار مسبق قبل 60 يوما، في انتهاك للقانون الفدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا.