فيسبوك يحذر المستخدمين من البحث عن "حسن نصر الله"

وضع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذيرا للمستخدمين أثناء البحث عن اسم زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، معتبرا أنه يرتبط "أحيانا" بأعمال لأفراد ومنظمات خطيرة.

وعند وضع اسم "حسن نصر الله" في خانة البحث بفيسبوك، يعرض الموقع تحذيرا يُصدّره بالاستفسار التالي "هل تريد بالتأكيد المتابعة؟"، معتبرا أن "المصطلح الذي بحثت عنه يقترن أحيانا بنشاطات أفراد خطيرين ومنظمات خطرة، وهو أمر غير مسموح به على فيسبوك"، حسب ما يقول الموقع.

ويضع فيسبوك خيارين: خيار الانتقال إلى آخر الأخبار أو خيار المتابعة نحو نتائج البحث.

وفي حال اختيار المتابعة، ينشر فيسبوك تحذيرا آخر يرد فيه أن "ربما يقترن هذا البحث بنشاط عنيف أو بغيض أو إجرامي".

ويضع موقع التواصل الخيارين أمام المستخدم مرة أخرى (الانتقال إلى آخر الاخبار أو عرض النتائج على أي حال)، مع عرض تحذير مفاده أن لدى الموقع "معايير مجتمع من شأنها منع النشاط العنيف والبغيض والإجرامي وتعطيله".

كما يُحذّر فيسبوك مستخدميه من أنه عندما لا يلتزم الأشخاص بهذه المعايير فإنه سيحذف المحتوى أو يقيد الوصول إليه أو يعطل حسابات ناشري المحتوى المخالف.

وعند اختيار متابعة البحث، تظهر النتائج ومعها رسالة تحث المستخدمين على الإبلاغ عن أي محتوى مخالف يحث على العنف أو الكراهية أو النشاط الإجرامي، سواء تعلق ذلك بأفراد أو منظمات، مع وضع رابط يشرح كيفية القيام بالتبليغ عن أي محتوى مخالف.