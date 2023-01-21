بعد غرقه في نهر بإندونيسيا.. تمساح يعيد جثة طفل لأهله

في حادثة غريبة، قالت وسائل إعلام محلية إندونيسية إن تمساحا أعاد جثة طفل إلى أهله كان قد فقد قبل يومين خلال سباحته في نهر ماهاكام، وهو من أكبر أنهار جزيرة بورنيو.

وأكد سكان محليون أن هذا التمساح دائم المرور من منطقة أسرة الطفل الذي يدعى محمد زياد ويجايا، ويبلغ من العمر 4 سنوات.

وتظهر صور التسماح (التي فضلت الجزيرة تغطيتها) وهو يحمل جسد طفل على ظهره، بينما قال سكان محليون إن التمساح عضّ الطفل من ظهره ليتمكن من حمله دون أن يجرحه في أي جزء آخر من جسده.