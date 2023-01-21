الشرطة البريطانية تغرم رئيس الوزراء سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان

فرضت الشرطة البريطانية -أمس الجمعة- غرامة على رئيس الوزراء ريشي سوناك، لركوبه سيارة دون ارتداء حزام الأمان أثناء تصوير مقطع لوسائل التواصل الاجتماعي، وهي ضربة محرجة محتملة في وقت يحاول فيه إنعاش مصير حزبه.

وكان سوناك يصور مقطعا من المقعد الخلفي لسيارته أثناء سفره في شمال إنجلترا دون أن يرتدي حزام الأمان، لكنه اعتذر الخميس عما وصفه بأنه "خطأ قصير الأمد في التقدير" بعد انتشار المقطع على مواقع التواصل.

وقال متحدث باسم مكتب سوناك في داوننغ ستريت -في بيان- "يقبل رئيس الوزراء تماما أن هذا كان خطأ واعتذر. وسيلتزم بالطبع بالغرامة".

وأكدت شرطة مقاطعة لانكشاير في شمال إنجلترا أنها أصدرت إخطارا بتوقيع غرامة بحق رجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن.

وتمثل الغرامة تحديا جديدا لسوناك الذي يأتي حزب المحافظين الذي يتزعمه في مرتبة تالية بفارق كبير عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات المقررة في يناير/كانون الثاني 2025 على أقصى تقدير.

وهذه هي العقوبة الثانية التي يتلقاها سوناك من الشرطة، بعد أن اكتشفت العام الماضي أنه انتهك قواعد إغلاق كوفيد-19 إلى جانب رئيس الوزراء حين ذاك بوريس جونسون، كما أصبح سوناك ثاني رئيس وزراء -بعد جونسون- يتم تغريمه بهذه الطريقة.